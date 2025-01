Origi e Ballo Touré sono ancora al Milan ma non giocano mai: ora ci prova il Monza di Galliani

Origi e Ballo Touré sono fuori dal progetto ormai da mesi e non giocano neppure col Milan Futuro, il Monza ci prova per gennaio.

Al Milan ci sono due giocatori che sono fuori dal progetto ormai da mesi. Stiamo parlando, ovviamente, di Divock Origi e Fodé Ballo Touré.

I due sono stati messi alla porta già la scorsa estate da Zlatan Ibrahimovic, che aveva pubblicamente annunciato come entrambi non sarebbero stati aggregati alla prima squadra.

Una scelta chiara, tanto che Ballo Touré è sceso in campo solo tre volte in Serie C col Milan Futuro mentre l'attaccante non si è mai visto.

Ma cosa può succedere a gennaio? Ballo Touré e Origi lasceranno il Milan?