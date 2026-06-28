Organizzate, talentuose, vincenti, l’Africa al centro del Mondiale: nove su dieci qualificate ai sedicesimi, è record

L’Africa si è presa i Mondiali. Certo, siamo ancora solo ai gironi (appena conclusi), ma questo primo pezzo di Coppa del Mondo ha, di certo, un vincitore ed è la Confédération Africaine de Football. Sono ben 9 le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta del torneo, una cifra storica e iconica, che attesta la crescita globale di un movimento confederato, di una metodologia di fare calcio.
Un continente intero è in festa, con il sogno, concreto, di portare più avanti possibile alcune squadre che hanno meritato il posto fra le prime 32 della nuova formula di Infantino.