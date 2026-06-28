Organizzate, talentuose, vincenti, l’Africa al centro del Mondiale: nove su dieci qualificate ai sedicesimi, è record

Certamente, quindi, va sottolineato l’aiuto che la formula dà a Senegal, Algeria e le altre. Ma è pur vero che già in campo, a prescindere dal risultato, è risultato evidente che queste squadre siano più forti del passato. E non si parla solo del talento, che in Africa c’è e c’è sempre stato (da Drogba a Eto’o), ma soprattutto di organizzazione tattica. Un esempio fulgido sono state le prove di Ghana e RD Congo contro Inghilterra e Portogallo: contro squadre tecnicamente più forti, le africane si sono difese come raramente si era visto in passato, imponendo dei pari che poi sono risultati decisivi.

Alle origini dell’exploit, poi, c’è la “contaminazione” europea: il Marocco, per esempio, ha una rosa composta dal 77% di giocatori nati ma soprattutto cresciuti calcisticamente all’estero. Se un tempo erano le europee, Francia in primis, ad attingere dal continente africano, oggi è il contrario, come appunto Marocco ma anche Costa d’Avorio e Senegal stanno dimostrando.