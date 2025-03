Orari Oscar 2025, la scaletta dei premi: a che ora si assegnano Miglior Film, Miglior Attore e Miglior Attrice

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo vengono assegnati i Premi Oscar: si parte all'una del mattino, ultimo riconoscimento prima delle 4:00.

Dopo il red carpet, il tappeto rosso previsto ra le 23:30 e l'una di notte di domenica 2 marzo, cominciano gli Oscar 2025. Gli orari di inizio e chiusura della cerimonia, prevista alle 4:00 di lunedì 3 marzo, sono fissati: non resta che seguire live l'evento.

In diretta in chiaro su Rai 1 e Raiplay (stesso canale), gli Oscar 2025 vedono tra i favoriti Anora e The Brutalist per il miglior film, mentre Adrien Brody e Demi Moore sono in prima fila per il premio come miglior attore e miglior attrice.

Ma a che ora vengono assegnati i premi più importanti? Vediamo la scaletta, non ufficiale, dei vari Oscar nella serata di domenica.