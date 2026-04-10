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Immobile Paris FC MonacoGetty Images
Francesco Schirru

Ora sì, Ciro Immobile si sta prendendo Parigi: due goal e un assist nelle ultime due gare, continua la marcia del Paris FC

Ligue 1
C. Immobile
Paris FC vs Monaco
Paris FC
Monaco

Dopo un primo periodo di ambientamento in Francia, ora Immobile ha cominciato a carburare: Monaco battuto a sorpresa per 4-1, grande protagonista anche l'ex Fiorentina Ikonè. In campo Coppola, Luca Koleosho ha chiuso la gara.

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Il risultato maturato a Parigi nella giornata di venerdì è stato sorprendente per diversi motivi. Prima di tutto per il tris praticamente immediato da parte del Paris FC, che nel giro dei primi ventuno minuti ha gonfiato la rete del Monaco per tre volte. In più parliamo di un club, quello del Principato, reduce da una striscia di vittorie consecutive in grado di riportarlo a ridosso di quel terzo posto che vale la Champions. Trascinato da Ciro Immobile, il club della capitale ha bloccato l'avanzata del Monaco, portando invece avanti la propria.

Il Paris FC non è più quello a rischio retrocessione di qualche mese fa, ma bensì una squadra che ha oramai preso gusto a combattere in Ligue 1. Nelle ultime due partite lo ha fatto anche grazie ad Immobile, che dopo un periodo di ambientamento sta prendendo per mano una squadra oramai imbattuta da sette turni consecutivi.

La possibilità di qualificarsi in Europa è ormai sfumata, ma con questa crescita il Paris FC proverà ad ottenere uno storico pass a partire dalla prossima estate e dall'annata 2026/2027. Del resto il club è stato costruito per dare battaglia cittadina e nazionale al PSG, con una crescita costante che nel tempo sfocerà probabilmente in un ruolo da big assoluta.

  • PARIGI SCOPRE IMMOBILE

    Certo, Ciro Immobile era conosciuto a Parigi già da anni in virtù dei suoi exploit in Serie A e non solo, ma ora il pubblico locale lo sta vivendo realmente. Arrivato a febbraio, il bomber campano non ha segnato alcun goal nei suoi primi sei incontri di Ligue 1, riuscendo a sbloccarsi contro il Le Havre lo scorso 22 marzo.

    Immobile ha poi saltato il Lorient, tornando titolare per la sfida contro il Monaco. Il risultato? Un gran goal per il raddoppio del Paris FC e l'assist per il momentaneo tris, al quale è seguito il ritorno in partita degli ospiti con la rete di Balogun. Il 36enne è stato il migliore in campo al pari dell'ex Fiorentina Ikonè, autore del primo e del terzo goal.

    Considerando il lungo tempo passato ai box durante il periodo al Bologna, Immobile aveva bisogno di un po' di tempo per carburare e tornare quello di sempre.

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  • STRADA IN DISCESA?

    Immobile ha giocato da titolare quasi tutte le partite con il Paris FC, esclusa quella contro il Lione in cui è subentrato nell'ultimo quarto d'ora. Nonostante il goal non fosse mai arrivato, mister Kombouarè ha continuato a sceglierlo dal primo minuto, riuscendo a trovare le sue risposte nelle ultime due gare giocate.

    Ora che Immobile si è sbloccato la strada di Parigi potrebbe essere in discesa. Il Paris FC è salvo e non sta giocando per un posto in Europa, ragion per cui la squadra risulta libera da ogni 'obbligo' e maggiormente concentrata sulla propria evoluzione.

    Immobile può vivere un periodo d'oro in questo ultimo mese e mezzo di campionato, così da essere confermato come pedina importante del Paris FC anche nella prossima annata.

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  • ANCHE KOLEOSHO

    A Parigi, in maglia Paris FC, non gioca solo le vecchie conoscenze Ikonè e Maxime Lopez e lo stesso Immobile, ma bensì anche Diego Coppola in difesa e Luca Koleosho. L'attaccante italo-statunitense fa parte dell'Under 21 azzurra e potrebbe rappresentare il futuro della Nazionale maggiore a caccia di una rinascita dopo le mancate tre qualificazioni al mondiale.

    Durante il secondo tempo di Paris-Monaco, Koleosho è subentrato all'infortunato Ikoné formando un duo italiano con Immobile, in un attacco completato da Simon e Munetsi nel 4-2-3-1.

    Ed è stato proprio Koleosho a siglare il definitivo e sorprendente 4-1 che ha abbattuto il Monaco.

    A proposito di Serie A e Italia, dopo quattro mesi è tornato in campo anche Paul Pogba.

  • IL FUTURO DI IMMOBILE

    Immobile ha firmato un contratto con il Paris FC fino al 2027 e attualmente non sembrano esserci indicazioni per una sua cessione estiva.

    Il mercato potrebbe portare in città diversi innesti notevoli considerando le potenzialità di un club appartenente alla famiglia Arnault e al proprietario Bernard, la quinta più ricca al mondo, ma l'ex Besiktas proverà a rimanere comunque in lotta per un posto da titolare in attacco, rappresentando al massimo la punta d'esperienza presente in panchina.

    Questioni future e che il Paris FC valuterà in estate, anche a seconda dell'ultimo mese 25/26 di Immobile. Finalmente sicuro di sè, conscio di quanto fatto in passato e di come possa far valere tutta la sua esperienza sotto porta anche a Parigi.

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