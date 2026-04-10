Ora sì, Ciro Immobile si sta prendendo Parigi: due goal e un assist nelle ultime due gare, continua la marcia del Paris FC

Il risultato maturato a Parigi nella giornata di venerdì è stato sorprendente per diversi motivi. Prima di tutto per il tris praticamente immediato da parte del Paris FC, che nel giro dei primi ventuno minuti ha gonfiato la rete del Monaco per tre volte. In più parliamo di un club, quello del Principato, reduce da una striscia di vittorie consecutive in grado di riportarlo a ridosso di quel terzo posto che vale la Champions. Trascinato da Ciro Immobile, il club della capitale ha bloccato l'avanzata del Monaco, portando invece avanti la propria.

Il Paris FC non è più quello a rischio retrocessione di qualche mese fa, ma bensì una squadra che ha oramai preso gusto a combattere in Ligue 1. Nelle ultime due partite lo ha fatto anche grazie ad Immobile, che dopo un periodo di ambientamento sta prendendo per mano una squadra oramai imbattuta da sette turni consecutivi.

La possibilità di qualificarsi in Europa è ormai sfumata, ma con questa crescita il Paris FC proverà ad ottenere uno storico pass a partire dalla prossima estate e dall'annata 2026/2027. Del resto il club è stato costruito per dare battaglia cittadina e nazionale al PSG, con una crescita costante che nel tempo sfocerà probabilmente in un ruolo da big assoluta.