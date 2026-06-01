Ora o mai più, è l'ultima chiamata per Federico Chiesa: deve lasciare il Liverpool e tornare in Serie A per rilanciare la sua carriera

Cosa vuole fare da grande Federico Chiesa?
Nelle ultime due sessioni di mercato l'esterno sembrava sul punto di tornare in Serie A ma alla fine è sempre rimasto al Liverpool, anche se non soprattutto a causa di un ingaggio troppo pesante per molte squadre italiane.
Dal punto di vista strettamente tecnico però l'esperienza inglese di Chiesa è stata a dir poco deludente. Nel biennio di Slot infatti ha giocato poco, anzi pochissimo, pur vincendo una Premier League ma sicuramente non da protagonista.
Chiesa ha così perso anche la Nazionale con cui invece nel 2021 aveva conquistato gli Europei, quelli sì da protagonista assoluto.