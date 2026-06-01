Ora o mai più, è l'ultima chiamata per Federico Chiesa: deve lasciare il Liverpool e tornare in Serie A per rilanciare la sua carriera

E poi c'è il capitolo Nazionale, con cui Chiesa non ha mai giocato da quando veste la maglia del Liverpool.

Inizialmente l'esterno non era stato convocato a causa dei suoi problemi fisici e dello scarso minutaggio. Poi però è stato proprio lui a chiedere di non essere chiamato in azzurro.

Il tutto fino al clamoroso rifiuto di qualche mese fa, quando Gattuso lo aveva convocato per i playoff ma Chiesa era subito tornato a casa lamentando un nuovo problema fisico.

"Chiesa si è presentato e a livello fisico aveva dei piccoli problemi, insieme abbiamo deciso che era inutile rimanesse. Perché altri infortunati sono rimasti e Federico invece ha lasciato il ritiro? Perché le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha problemi, è titubante, devo fare una scelta e l'abbiamo deciso insieme. Non se la sentiva, è tornato a casa e devo accettarlo" aveva poi spiegato Gattuso.

L'ultima presenza di Chiesa con l'Italia ad oggi resta così quella contro la Svizzera degli Europei 2024, quando l'allora CT Spalletti lo riteneva il "Sinner del calcio".



