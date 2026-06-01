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Federico ChiesaGetty Images
Lelio Donato

Ora o mai più, è l'ultima chiamata per Federico Chiesa: deve lasciare il Liverpool e tornare in Serie A per rilanciare la sua carriera

Calciomercato
Liverpool

Dopo due stagioni trascorse quasi interamente a scaldare la panchina di Anfield ora Federico Chiesa deve decidere cosa fare della sua carriera. Restare al Liverpool o cercare il rilancio in Serie A: ma dove?

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Cosa vuole fare da grande Federico Chiesa?

Nelle ultime due sessioni di mercato l'esterno sembrava sul punto di tornare in Serie A ma alla fine è sempre rimasto al Liverpool, anche se non soprattutto a causa di un ingaggio troppo pesante per molte squadre italiane.

Dal punto di vista strettamente tecnico però l'esperienza inglese di Chiesa è stata a dir poco deludente. Nel biennio di Slot infatti ha giocato poco, anzi pochissimo, pur vincendo una Premier League ma sicuramente non da protagonista.

Chiesa ha così perso anche la Nazionale con cui invece nel 2021 aveva conquistato gli Europei, quelli sì da protagonista assoluto.

  • LA PREMIER LEAGUE VINTA DA COMPRIMARIO

    Federico Chiesa si trasferisce dalla Juventus al Liverpool nell'estate del 2024 quando Giuntoli e Thiago Motta gli comunicano che non rientra nel progetto bianconero.

    I Reds pagano il suo cartellino 14 milioni di euro più tre di bonus, mentre Chiesa si dice entusiasta della nuova avventura.

    Le cose però andranno molto diversamente da quanto sperato il giorno del suo arrivo. Chiesa debutta in Premier League a fine settembre giocando appena dieci minuti.

    Ma a inizio ottobre si ferma per infortunio e rivedrà il campo solo a gennaio. Alla file il Liverpool vince il campionato ma Chiesa mette insieme appena sei presenze in Premier per un totale di 104'. Poco più di una partita, insomma. Il tutto senza segnare. Mentre realizza un goal in Coppa di Lega e un altro in FA Cup.




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  • UN'ALTRA STAGIONE AI MARGINI

    Chiesa nonostante tutto la scorsa estate decide di restare al Liverpool, convinto di poter convincere Slot a concedergli più spazio.

    In effetti in questa stagione l'esterno italiano scende in campo per ventisei volte solo in Premier League. E trova anche i primi due goal nel campionato inglese.

    Entrambi però arrivano tra metà agosto e fine settembre. E sempre giocando pochissimi minuti. Slot infatti lo schiera titolare solo una volta a fine dicembre contro il Wolverhampton.

    Chiesa si consola, almeno in parte, tornando al goal anche in Champions League nel 6-0 contro il Qarabag della fase campionato. Ma alla fine i minuti giocati in campionato sono solo 318.

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  • IL NO ALLA NAZIONALE DI GATTUSO

    E poi c'è il capitolo Nazionale, con cui Chiesa non ha mai giocato da quando veste la maglia del Liverpool.

    Inizialmente l'esterno non era stato convocato a causa dei suoi problemi fisici e dello scarso minutaggio. Poi però è stato proprio lui a chiedere di non essere chiamato in azzurro.

    Il tutto fino al clamoroso rifiuto di qualche mese fa, quando Gattuso lo aveva convocato per i playoff ma Chiesa era subito tornato a casa lamentando un nuovo problema fisico.

    "Chiesa si è presentato e a livello fisico aveva dei piccoli problemi, insieme abbiamo deciso che era inutile rimanesse. Perché altri infortunati sono rimasti e Federico invece ha lasciato il ritiro? Perché le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha problemi, è titubante, devo fare una scelta e l'abbiamo deciso insieme. Non se la sentiva, è tornato a casa e devo accettarlo" aveva poi spiegato Gattuso.

    L'ultima presenza di Chiesa con l'Italia ad oggi resta così quella contro la Svizzera degli Europei 2024, quando l'allora CT Spalletti lo riteneva il "Sinner del calcio".


  • IL FUTURO DI CHIESA: RILANCIO A LIVERPOOL O SERIE A?

    Adesso che la seconda stagione di Chiesa al Liverpool è terminata, ecco tornare protagonista il mercato.

    Il suo nome infatti potrebbe essere uno di quelli più caldi nelle prossime settimane. E se Chiesa aprirà alla possibilità di tornare in Serie A di certo molti club potrebbero pensarci.

    A gennaio d'altronde si era parlato con insistenza di varie possibilità tra cui un clamoroso ritorno alla Juventus, che però alla fine aveva virato su Boga.

    Adesso invece, secondo le ultime voci, sulle tracce di Chiesa potrebbe mettersi il Como che cerca giocatori italiani di qualità per riempire le liste UEFA e offrirebbe all'esterno la possibilità di giocare da protagonista in Champions League.

    Di certo Chiesa se vorrà tornare in Italia per cercare di rilanciare la sua carriera dovrà rinunciare a qualcosa sotto il profilo economico. A meno che Iraola, prossimo tecnico del Liverpool, non decida di metterlo al centro del nuovo Liverpool privo di Salah.

    A quasi 29 anni il tempo per decidere cosa fare da grande sta per scadere.

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