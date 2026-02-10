Goal.com
AC Milan v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Ora la rosa del Milan non è più corta: Allegri ha le alternative per puntare allo Scudetto

La crescita di alcuni giocatori in rosa, l’affermazione di Bartesaghi, la rinascita di Nkunku e l’arrivo di Fullkrug garantiscono ad Allegri le giuste alternative per poter puntare al titolo.

A inizio stagione la scelta è stata netta: mettere a disposizione di Allegri una rosa corta, visto che i rossoneri non avrebbero dovuto affrontare nessun impegno europeo.

Una scelta condivisa dalla società e dall’allenatore, che però almeno inizialmente è sembrata un azzardo: troppi i calciatori ancora “acerbi” sbarcati a Milanello, oltre alla difficoltà di alcuni nuovi acquisti (Estupinan e Nknunku su tutti) e ai diversi infortuni.

A distanza di mesi però la situazione si è ribaltata e per la seconda e decisiva parte di stagione Allegri può contare su alternative valide e nuove soluzioni, che candidano il Milan alla lotta per il titolo.

  • LA CRESCITA DI DE WINTER E ATHEKAME

    In estate il Milan ha cercato fino all’ultimo un difensore esperto per dare maggiore solidità al reparto, ma la ricerca non è andata a buon fine. Il solo De Winter, arrivato per sostituire Thiaw, come prima alternativa ai titolare non convinceva più di tanto. Il belga però, dopo mesi difficili, è divenuto una prima scelta per Allegri che adesso lo alterna con Pavlovic e Tomori.

    In queste ultime settimane in casa rossonera ha trovato maggiore spazio anche a Athekame: lo svizzero è cresciuto molto tatticamente ed è diventato una valida alternativa a Saelemaekers che resta il “proprietario” della fascia destra.

  • L’AFFERMAZIONE DI BARTESAGHI

    In estate il Milan ha ceduto Theo Hernandez, sostituendolo con Estupinan. Una scelta che non si è rivelata vincente. L’ecuadoriano ha faticato molto fin da subito, ma in soccorso di Allegri è arrivata l’esplosione di Bartesaghi che in poco tempo si è guadagnato una maglia da titolare, relegando l’ex Brighton al ruolo di prima alternativa.

  • CENTROCAMPO TOP

    Un reparto dove le alternative non sono mai mancate ad Allegri è il centrocampo. Alle spalle di Fofana, Modric e Rabiot (trio titolare), il tecnico del Milan può contare su Loftus-Cheek, Ricci e Jashari, con quest’ultimo ormai completamente ristabilitosi dopo l’infortunio di inizio stagione. Un reparto di livello altissimo.

  • LA RINASCITA DI NKUNKU E L’OPZIONE FULLKRUG

    Complici i guai fisici di Pulisic, Leao e Gimenez (ancora ai box dopo l’intervento alla caviglia), Allegri si è ritrovato spesso con la coperta corta in attacco. Una situazione che adesso è mutata grazie alla rinascita di Nkunku, tornato a incidere dopo un avvio di campionato decisamente sottotono, e all’arrivo a gennaio di Fullkrug, centravanti con caratteristiche uniche nella rosa rossonera.  A loro presto si aggiungerà il messicano Gimenez di rientro dall’infortunio, mentre Pulisic e Leao lavorano per smaltire definitivamente i loro problemi fisici e vivere un finale di stagione da protagonisti.

