Ora la rosa del Milan non è più corta: Allegri ha le alternative per puntare allo Scudetto

A inizio stagione la scelta è stata netta: mettere a disposizione di Allegri una rosa corta, visto che i rossoneri non avrebbero dovuto affrontare nessun impegno europeo.

Una scelta condivisa dalla società e dall’allenatore, che però almeno inizialmente è sembrata un azzardo: troppi i calciatori ancora “acerbi” sbarcati a Milanello, oltre alla difficoltà di alcuni nuovi acquisti (Estupinan e Nknunku su tutti) e ai diversi infortuni.

A distanza di mesi però la situazione si è ribaltata e per la seconda e decisiva parte di stagione Allegri può contare su alternative valide e nuove soluzioni, che candidano il Milan alla lotta per il titolo.