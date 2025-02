“Ora chi metto?”, la reazione di Conte al cambio di Mazzocchi: la rosa corta è il limite del suo Napoli

L’allenatore quasi sconsolato al momento del problema fisico accusato da Mazzocchi nel finale: la rosa corta rischia di limitare i sogni tricolore.

Un punto che lascia un pizzico di amaro in bocca in casa Napoli, vista che la rete del pareggio della Lazio è arrivata nel finale di gara, con la formazione azzurra un po’ in difficoltà anche per via di qualche defezione.

La fotografia che forse rappresenta al meglio l’attuale momento azzurro arriva all’85’, due minuti prima della rete di Dia.

Mazzocchi si accascia a terra e chiede il cambio, Antonio Conte si volta verso la panchina e - rivolgendosi ai calciatori che segnalavano i problemi fisici dell’ex Salernitana – chiede: “e mo chi metto?”, pur sapendo che non avrebbe ricevuto grandi risposte.

Segnale di una rosa almeno in alcuni ruoli troppo corta, che ovviamente a lungo andare provoca dalle difficoltà e rischia di far perdere punti preziosi. Non può essere solo un caso infatti che gli ultimi tre pareggi del Napoli siano arrivati sempre con la squadra rimontata, in due casi su tre – Roma e Lazio sempre all’Olimpico – nel finale di gara.