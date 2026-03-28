Operazione Nostalgia, il raduno di Roma: trionfa il Resto del Mondo di Javier Zanetti, battuta 7-5 l'Italia di Totti

Goal, a grappoli, grandi campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e tanto, tantissimo spettacolo.
Al Palazzetto dello Sport di Roma è andata in scena la serata dedicata al raduno di Operazione Nostalgia di Roma: davanti a 10 mila spettatori, in un triangolare (5 vs 5) si sono sfidate tre selezioni di ex giocatori che hanno scritto la storia del calcio nostrano e non solo: Italia, Resto d'Europa e Resto del Mondo.
Di seguito ecco come è andato il torneo organizzato da Operazione Nostalgia, per la prima volta in versione 'indoor' e dunque con sfide 5 vs 5.