Operazione Nostalgia, il raduno di Roma: trionfa il Resto del Mondo di Javier Zanetti, battuta 7-5 l'Italia di Totti

Alla fine, la vittoria del triangolare è andata al Resto del Mondo, capitanata da Javier Zanetti e rappresentata dai vari Veron, Pizarro, Hernanes e Zago, capace di imporsi con il risultato di 7-5 nella finalissima disputata contro la selezione italiana. Tra i grandi protagonisti della finale si segnalano Hernanes e Zago, autori di una doppietta a testa, mentre all'Italia non è bastata la qualità intramontabile di Totti e Di Natale per fare suo l'atto finale.

Un vero e proprio trionfo, dunque, per il Resto del Mondo, semplicemente implacabile anche in occasione della roboante vittoria per 7-0 maturata nella prima partita contro il Resto d'Europa