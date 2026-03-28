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AC Milan v FC Internazionale - Serie A TIMGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Operazione Nostalgia, il raduno di Roma: trionfa il Resto del Mondo di Javier Zanetti, battuta 7-5 l'Italia di Totti

Goal, leggende e spettacolo nel raduno di Roma di Operazione Nostalgia: la selezione del Resto del Mondo vince il triangolare 5 vs 5 battendo la formazione italiana in finale. Al terzo posto si piazza il Resto d'Europa.

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Goal, a grappoli, grandi campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e tanto, tantissimo spettacolo.

Al Palazzetto dello Sport di Roma è andata in scena la serata dedicata al raduno di Operazione Nostalgia di Roma: davanti a 10 mila spettatori, in un triangolare (5 vs 5) si sono sfidate tre selezioni di ex giocatori che hanno scritto la storia del calcio nostrano e non solo: Italia, Resto d'Europa e Resto del Mondo.

Di seguito ecco come è andato il torneo organizzato da Operazione Nostalgia, per la prima volta in versione 'indoor' e dunque con sfide 5 vs 5.

  • VITTORIA PER IL RESTO DEL MONDO

    Alla fine, la vittoria del triangolare è andata al Resto del Mondo, capitanata da Javier Zanetti e rappresentata dai vari Veron, Pizarro, Hernanes e Zago, capace di imporsi con il risultato di 7-5 nella finalissima disputata contro la selezione italiana. Tra i grandi protagonisti della finale si segnalano Hernanes e Zago, autori di una doppietta a testa, mentre all'Italia non è bastata la qualità intramontabile di Totti e Di Natale per fare suo l'atto finale.

    Un vero e proprio trionfo, dunque, per il Resto del Mondo, semplicemente implacabile anche in occasione della roboante vittoria per 7-0 maturata nella prima partita contro il Resto d'Europa

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  • ZANETTI CAPOCANNONIERE E MPV

    Il protagonista assoluto della notte di Roma è stato ovviamente Javier Zanetti. L'ex difensore e attuale vicepresidente dell'Inter, che ha sollevato il trofeo da capitano del Resto del Mondo, si è aggiudicato anche il titolo di capocannoniere con 5 goal realizzati in due partite ed è stato proclamato anche migliore giocatore del torneo: all'argentino è stato consegnato un pallone di Lego come riconoscimento.

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