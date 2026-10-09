Openda infortunato in Lens-Lione, cosa si è fatto: apprensione per le condizioni dell'ex attaccante della Juventus Ligue 1 Lens vs Lione Lens Lione

L'attaccante belga è stato costretto a lasciare il campo portato a braccia durante la partita di Ligue 1 tra Lens e Lione: le ultime sulle condizioni di Lois Openda, il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus.

Pubblicità