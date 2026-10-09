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Lelio Donato

Openda infortunato in Lens-Lione, cosa si è fatto: apprensione per le condizioni dell'ex attaccante della Juventus

Ligue 1
Lens vs Lione
Lens
Lione

L'attaccante belga è stato costretto a lasciare il campo portato a braccia durante la partita di Ligue 1 tra Lens e Lione: le ultime sulle condizioni di Lois Openda, il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus.

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C'è apprensione per le condizioni di Lois Openda.

L'attaccante del Lione, dove si è trasferito questa estate in prestito alla Juventus, è uscito per infortunio durante la gara contro il Lens.

Di seguito le ultime sull'infortunio di Openda e quando può tornare in campo.

  • L'INFORTUNIO DI OPENDA

    Lois Openda si è fatto male durante l'anticipo di venerdì 9 ottobre in Ligue 1 tra Lens e Lione.

    L'attaccante è uscito dal campo portato a braccia dai sanitari dopo un contrasto senza riuscire di fatto ad appoggiare a terra il piede.

  • QUANDO TORNA OPENDA

    L'infortunio occorso a Openda durante Lens-Lione è apparso piuttosto serio, ma bisognerà attendere gli esami strumentali per capire l'entità del danno e i tempi di recupero.

    La speranza del Lione, ma anche quella della Juventus che ne detiene ancora il cartellino e spera in suo rilancio, è che non si tratti di nulla di particolarmente grave.

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