Openda infortunato in Lens-Lione, cosa si è fatto: apprensione per le condizioni dell'ex attaccante della Juventus

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C'è apprensione per le condizioni di Lois Openda.
L'attaccante del Lione, dove si è trasferito questa estate in prestito alla Juventus, è uscito per infortunio durante la gara contro il Lens.
Di seguito le ultime sull'infortunio di Openda e quando può tornare in campo.