Openda "dimenticato" dalla Juventus: 7 minuti totali nelle ultime 9 partite, ma il riscatto costerà 40,5 milioni

Spalletti, insomma, ha ormai deciso di vivere il finale di campionato senza Openda. Del resto l'allenatore bianconero ha concesso diverse possibilità durante la stagione all'attaccante belga, quasi sempre senza risultati concreti.

Come dimenticare, poi, lo schiaffetto prima di farlo entrare in campo contro il Benfica in Champions League? Quel "ti devi svegliare" ha fatto il giro del mondo e dei social. Era il 21 gennaio, gara vinta 2-0 dalla Juventus.

I tentativi di Spalletti di rianimare Openda sono andati però a vuoto. Il rendimento del belga non è migliorato, il minutaggio neppure. Tanto che lo stesso tecnico, alla vigilia di Juve-Como giocata un mese più tardi e nella quale l'ex Lipsia sarebbe sceso in campo dall'inizio, aveva ammesso pubblicamente come alla Juve fossero state "valutate male delle cose".

"Titolare o riserva cambia poco. Abbiamo forse valutato male delle cose, penso la cosa fondamentale sia che David abbia un po' più di possibilità relazionale con la squadra. Se ci disuniamo perdiamo di efficacia e forza, la nostra crescita sta nell'essere stati bravi a fare questa squadra che ha il gioco come qualità collettiva e assomiglia un po' alle caratteristiche della somma dei calciatori che abbiamo a disposizione".