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Openda Juventus GFXGOAL
Stefano Silvestri

Openda "dimenticato" dalla Juventus: 7 minuti totali nelle ultime 9 partite, ma il riscatto costerà 40,5 milioni

Serie A
Juventus
I. Openda

L'attaccante belga, una delle grandi delusioni della stagione, non ha praticamente mai giocato negli ultimi due mesi. Ma nel frattempo il riscatto da parte della Juve è divenuto effettivo.

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Menzioni Lois Openda e l'associazione sorge spontanea e immediata: è lui, l'attaccante arrivato nell'estate dello scorso anno dal Lipsia, la vera delusione stagionale della Juventus. Ancor più di David, ancor più di Koopmeiners.

Prestazioni quasi sempre sotto la sufficienza, un rendimento quasi mai all'altezza. E uno score offensivo non da attaccante. Un mix micidiale per colui che doveva essere il colpo estivo del 2025 e che invece, alla pari di David, ha deluso pesantemente le aspettative.

Da qualche tempo, poi, di Openda si sono perse quasi completamente le tracce. Ironia della sorte, proprio nelle settimane in cui il riscatto dal Lipsia è divenuto obbligatorio.

  • 7 MINUTI IN 9 PARTITE

    Il ruolino di marcia recente è clamoroso, ma in negativo: Openda è stato schierato in campo da Luciano Spalletti appena in due delle ultime 9 partite, tutte di campionato, collezionando la miseria di 7 minuti totali.

    L'ex Lipsia ha fatto una brevissima comparsata sul terreno di gioco nei finali delle partite contro la Roma e contro il Bologna: la prima pareggiata 3-3 all'Olimpico all'inizio di marzo, la seconda con i bianconeri già in vantaggio per 2-0 a metà aprile.

    Openda ha giocato 5 minuti contro la Roma e un altro paio contro il Bologna: totale, appunto, 7, recuperi esclusi. Per il resto è rimasto in panchina dall'inizio alla fine: è accaduto contro Pisa, Udinese, Sassuolo, Genoa, Atalanta, Milan e Verona.

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  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    IL RAPPORTO CON SPALLETTI

    Spalletti, insomma, ha ormai deciso di vivere il finale di campionato senza Openda. Del resto l'allenatore bianconero ha concesso diverse possibilità durante la stagione all'attaccante belga, quasi sempre senza risultati concreti.

    Come dimenticare, poi, lo schiaffetto prima di farlo entrare in campo contro il Benfica in Champions League? Quel "ti devi svegliare" ha fatto il giro del mondo e dei social. Era il 21 gennaio, gara vinta 2-0 dalla Juventus.

    I tentativi di Spalletti di rianimare Openda sono andati però a vuoto. Il rendimento del belga non è migliorato, il minutaggio neppure. Tanto che lo stesso tecnico, alla vigilia di Juve-Como giocata un mese più tardi e nella quale l'ex Lipsia sarebbe sceso in campo dall'inizio, aveva ammesso pubblicamente come alla Juve fossero state "valutate male delle cose".

    "Titolare o riserva cambia poco. Abbiamo forse valutato male delle cose, penso la cosa fondamentale sia che David abbia un po' più di possibilità relazionale con la squadra. Se ci disuniamo perdiamo di efficacia e forza, la nostra crescita sta nell'essere stati bravi a fare questa squadra che ha il gioco come qualità collettiva e assomiglia un po' alle caratteristiche della somma dei calciatori che abbiamo a disposizione".

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  • ULTIMA SCELTA

    Openda è quasi sempre stato la seconda scelta di David. Ma da un paio di mesi a questa parte, dunque dall'inizio di marzo a oggi, è diventato la seconda scelta di tutti. E l'ultima nel reparto offensivo della Juventus.

    Il titolare continua a essere proprio Jonathan David, nonostante anche il suo rendimento abbia assunto toni più negativi che positivi durante la stagione. Meglio ha fatto Jeremie Boga dal momento dell'arrivo invernale dal Nizza, anche se Spalletti preferisce spesso usarlo a gara in corso se non addirittura nei finali di partita.

    Se lo sfortunatissimo Arek Milik è di nuovo in infermeria a causa di un infortunio, alla lista si è appena aggiunto Dusan Vlahovic: è rientrato a sua volta da un infortunio, ha segnato il pari col Verona. Lui sì, nel bel mezzo della questione rinnovo, si candida per un finale di stagione di alto livello.

  • Openda JuventusGetty Images

    IL RISCATTO OBBLIGATORIO

    Il problema della Juventus è che un calciatore che non gioca più sta per costare tantissimo alle casse societarie. Perché l'acquisizione a titolo definitivo di Openda, preso in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia, è divenuta effettiva già un mese fa circa.

    A determinare tutto questo è il fatto che la Juve chiuderà tra le prime 10 della classifica: un "traguardo", evidentemente molto facile da raggiungere, che la squadra di Spalletti ha tagliato l'11 febbraio dopo aver vinto 1-0 in casa dell'Atalanta.

    Il valore del riscatto? 40 milioni e mezzo di euro. Una cifra che va ad aggiungersi ai 3,3 milioni più bonus già versati nelle casse del Lipsia per il prestito.

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  • COSA SUCCEDE IN ESTATE?

    Nonostante l'enorme spesa, enorme soprattutto se proporzionata a quanto (non) mostrato in campo da Openda, il futuro del calciatore a Torino è naturalmente nebuloso. Perché dopo una stagione così è impossibile non fare determinate riflessioni.

    Se negli scorsi mesi si è parlato di un possibile interesse del Bologna, l'idea della Juventus secondo il Corriere dello Sport sarebbe un'altra: cedere Openda in prestito all'estero per una stagione, in modo da provare a rivalutare sia dal punto di vista tecnico che economico un attaccante svalutatissimo.

    E lo scenario di una cessione a titolo definitivo? Al momento non è contemplato, ma in questo caso è scontato che per la Juve sarebbe un bagno di sangue. Nel senso che i bianconeri dovrebbero accontentarsi di una cifra significativamente inferiore ai 40,5 milioni del riscatto. Un rebus di difficilissima soluzione. E intanto a Lecce si profila l'ennesima panchina.

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