Openda "dimenticato" dalla Juventus: 7 minuti totali nelle ultime 9 partite, ma il riscatto costerà 40,5 milioni

Menzioni Lois Openda e l'associazione sorge spontanea e immediata: è lui, l'attaccante arrivato nell'estate dello scorso anno dal Lipsia, la vera delusione stagionale della Juventus. Ancor più di David, ancor più di Koopmeiners.
Prestazioni quasi sempre sotto la sufficienza, un rendimento quasi mai all'altezza. E uno score offensivo non da attaccante. Un mix micidiale per colui che doveva essere il colpo estivo del 2025 e che invece, alla pari di David, ha deluso pesantemente le aspettative.
Da qualche tempo, poi, di Openda si sono perse quasi completamente le tracce. Ironia della sorte, proprio nelle settimane in cui il riscatto dal Lipsia è divenuto obbligatorio.