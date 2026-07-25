Openda al Lione, accordo raggiunto per il trasferimento dell'attaccante: le cifre e quanto incassa la Juventus

Lois Openda lascia la Juventus dopo una sola stagione per trasferirsi al Lione.
L'attaccante belga non è mai riuscito ad ambientarsi a Torino ed era ormai totalmente fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti.
Il tecnico ora si aspetta che Carnevali gli regali due nuove punte oltre al giovane Ekhator, già arrivato dal Genoa.
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Ma quanto incassa la Juventus dalla cessione di Openda? Si trasferisce a titolo definitivo o in prestito? Di seguito formula e prezzo dell'affare.