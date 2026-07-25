Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Openda JuventusGetty Images
Lelio Donato

Openda al Lione, accordo raggiunto per il trasferimento dell'attaccante: le cifre e quanto incassa la Juventus

Calciomercato
Juventus

L'attaccante belga lascia la Juventus dopo una sola stagione e torna in Francia dove vestirà la maglia del Lione. La formula del trasferimento: quanto incassano i bianconeri dalla cessione di Openda.

Pubblicità

Lois Openda lascia la Juventus dopo una sola stagione per trasferirsi al Lione.

L'attaccante belga non è mai riuscito ad ambientarsi a Torino ed era ormai totalmente fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Il tecnico ora si aspetta che Carnevali gli regali due nuove punte oltre al giovane Ekhator, già arrivato dal Genoa.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


Ma quanto incassa la Juventus dalla cessione di Openda? Si trasferisce a titolo definitivo o in prestito? Di seguito formula e prezzo dell'affare.

  • OPENDA AL LIONE: CIFRE E FORMULA

    Lois Openda si trasferisce dalla Juventus al Lione in prestito, senza diritto o obbligo di riscatto.

    La società francese però verserà a quella bianconera circa 3 milioni di euro per il prestito di Openda.

    Inoltre il Lione pagherà per intero l'ingaggio dell'attaccante belga che guadagna 7,4 milioni di euro lordi a stagione.

    Nelle prossime ore Openda, che ha già accettato la destinazione, sosterrà le visite mediche e firmerà col Lione.

    Per lui si tratta di un ritorno in Francia dove ha già vestito la maglia del Lens nella stagione 2022/23 segnando ben ventuno goal.

    • Pubblicità

  • QUANTO LO AVEVA PAGATO LA JUVE UN ANNO FA

    Openda era arrivato alla Juventus dal Lipsia un anno fa nelle ultimissime ore del calciomercato estivo.

    A portarlo in bianconero era stato Comolli dopo che la trattativa col PSG per il ritorno di Randal Kolo Muani era naufragata.

    La Juventus ha acquistato Openda a titolo definitivo pagando per il suo cartellino una cifra molto alta con un investimento complessivo superiore ai 45 milioni di euro.

    Da qui la necessità di cederlo in prestito per evitare una minusvalenza al termine di una stagione disastrosa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA STAGIONE DISASTROSA

    La prima e unica stagione di Openda alla Juventus è stata molto negativa.

    In totale per lui trentaquattro le presenze in bianconero tra campionato, Champions League e Coppa Italia con appena due goal segnati.

    Ma da inizio marzo a fine maggio Openda è sceso in campo per appena quattro minuti complessivi in Serie A uscendo di fatto completamente dalle rotazioni di Spalletti.

    Inevitabile quindi la necessità di trovargli un'altra sistemazione nonostante attualmente sia di fatto l'unico attaccante a disposizione: David è ancora in vacanza, mentre Ekhator è infortunato e Milik continua combattere con continui problemi fisici.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Standard Liegi crest
Standard Liegi
STL
Juventus crest
Juventus
JUV