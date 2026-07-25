Openda al Lione, accordo raggiunto per il trasferimento dell'attaccante: le cifre e quanto incassa la Juventus

La prima e unica stagione di Openda alla Juventus è stata molto negativa.

In totale per lui trentaquattro le presenze in bianconero tra campionato, Champions League e Coppa Italia con appena due goal segnati.

Ma da inizio marzo a fine maggio Openda è sceso in campo per appena quattro minuti complessivi in Serie A uscendo di fatto completamente dalle rotazioni di Spalletti.

Inevitabile quindi la necessità di trovargli un'altra sistemazione nonostante attualmente sia di fatto l'unico attaccante a disposizione: David è ancora in vacanza, mentre Ekhator è infortunato e Milik continua combattere con continui problemi fisici.