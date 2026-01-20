Open VAR sul goal annullato a McTominay in Napoli-Parma per fuorigioco di Mazzocchi: "Parte del corpo punibile"

Nei recuperi della sedicesima giornata di Serie A, tra gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere c'è stato il goal annullato a Scott McTominay in Napoli-Parma.
Lo scozzese si è visto strozzare in gola la gioia del possibile 1-0 dall'arbitro Fabbri, che con l'ausilio della sala VAR ha fermato tutto per un fuorigioco di partenza di Pasquale Mazzocchi.
Ad Open VAR, consueto approfondimento legato alla moviola dei temi più caldi dei turni di campionato, Federica Zille e il componente CAN (nonché ex direttore di gara) Mauro Tonolini si sono soffermati anche su quanto accaduto mercoledì scorso al Maradona.