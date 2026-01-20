Pubblicità
McTominay Napoli ParmaGetty Images
Claudio D'Amato

Open VAR sul goal annullato a McTominay in Napoli-Parma per fuorigioco di Mazzocchi: "Parte del corpo punibile"

Mauro Tonolini, componente CAN, ad Open VAR ha analizzato l'offside di Mazzocchi che ha causato l'annullamento del goal di McTominay col Parma: "Marginale, solo il SAOT può rilevarlo".

Nei recuperi della sedicesima giornata di Serie A, tra gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere c'è stato il goal annullato a Scott McTominay in Napoli-Parma.

Lo scozzese si è visto strozzare in gola la gioia del possibile 1-0 dall'arbitro Fabbri, che con l'ausilio della sala VAR ha fermato tutto per un fuorigioco di partenza di Pasquale Mazzocchi.

Ad Open VAR, consueto approfondimento legato alla moviola dei temi più caldi dei turni di campionato, Federica Zille e il componente CAN (nonché ex direttore di gara) Mauro Tonolini si sono soffermati anche su quanto accaduto mercoledì scorso al Maradona.

  • "FUORIGIOCO MARGINALE, SOLO IL SAOT PUÒ RILEVARLO"

    "In questo caso - ha spiegato Tonolini - l'assistente Mokhtar fa quello che gli viene richiesto: cioè, con un incrocio di un attaccante che si muove velocemente verso la linea di porta avversaria, non può avere certezze del fuori gioco e di conseguenza - come deve fare - lascia proseguire il gioco".

    "È una situazione che solo la macchina (il SAOT, ndr) può rilevare come è in realtà, come fuorigioco, poi marginale, che abbiamo visto da parte di Mazzocchi. Sono le indicazioni che diamo agli assistenti". 

  • "PARTE DEL CORPO PUNIBILE"

    La Zille, dopo la disamina di Tonolini, ha poi evidenziato: "Quello che forse ha fatto tanto discutere è la linea tracciata da questo frame individuato dal SAOT, perché ricordiamo che è la macchina stessa che automaticamente seleziona il frame da cui poi scaturisce la decisione di fuorigioco, perché forse anche per una questione di prospettiva non è chiarissimo il punto da cui Mazzocchi sia oltre e coincide con la spalla".

    Questa la risposta del componente CAN: "Sì, assolutamente sì, è una parte di corpo che sappiamo essere punibile e la rivelazione poi viene fatta correttamente dal SAOT".

  • COS'È IL SAOT?

    Il SAOT (Semi-Automated Offside Technology) è un sistema tecnologico avanzato usato nel calcio per assistere gli arbitri nel giudicare i casi di fuorigioco, tracciando con 12 telecamere e sensori 29 punti del corpo dei giocatori e il pallone 50 volte al secondo per creare un modello 3D e allertare in tempo reale l'arbitro VAR su possibili fuorigioco, velocizzando e aumentando la precisione della decisione.

