Open VAR sul goal annullato a McTominay in Napoli-Parma per fuorigioco di Mazzocchi: "Parte del corpo punibile"

La Zille, dopo la disamina di Tonolini, ha poi evidenziato: "Quello che forse ha fatto tanto discutere è la linea tracciata da questo frame individuato dal SAOT, perché ricordiamo che è la macchina stessa che automaticamente seleziona il frame da cui poi scaturisce la decisione di fuorigioco, perché forse anche per una questione di prospettiva non è chiarissimo il punto da cui Mazzocchi sia oltre e coincide con la spalla".

Questa la risposta del componente CAN: "Sì, assolutamente sì, è una parte di corpo che sappiamo essere punibile e la rivelazione poi viene fatta correttamente dal SAOT".