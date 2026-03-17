Open VAR, l'espulsione di Wesley in Como-Roma: "Secondo giallo corretto, è stato valutato un possibile scambio di persona"

Nell'ultimo turno di campionato, il Como ha battuto la Roma con il risultato di 2-1 allo Stadio 'Sinigaglia'. Un risultato che ha consentito alla squadra di Cesc Fabregas di prendersi il quarto posto in solitaria a nove giornate dalla fine: un piazzamento che varrebbe una storica qualificazione alla prossima Champions League.
Uno degli episodi che ha fatto più discutere, però, è stata l'espulsione di Wesley al 64' sul risultato di 1-1. Una decisione che, di fatto, ha spostato gli equilibri del match costringendo la Roma a giocare l'ultimo segmento di partita in dieci contro undici.
Il rosso al brasiliano, tuttavia, ha scatenato le protesta di Gasperini e della panchina giallorossa: nello studio di Open VAR è stata analizzata la dinamica dell'episodio che ha portato al rosso, per doppia ammonizione, del laterale brasiliano. Oltre a Federica Zille, in studio ha presenziato anche Dino Tommasi, dirigente arbitrale CAN.