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Wesley espulsioneGetty Images
Michael Di Chiaro

Open VAR, l'espulsione di Wesley in Como-Roma: "Secondo giallo corretto, è stato valutato un possibile scambio di persona"

Tra gli episodi contestati nell'ultimo weekend di Serie A c'è stata anche l'espulsione del laterale giallorosso contro i lariani: la spiegazione di Dino Tommasi a Open VAR.

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Nell'ultimo turno di campionato, il Como ha battuto la Roma con il risultato di 2-1 allo Stadio 'Sinigaglia'. Un risultato che ha consentito alla squadra di Cesc Fabregas di prendersi il quarto posto in solitaria a nove giornate dalla fine: un piazzamento che varrebbe una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Uno degli episodi che ha fatto più discutere, però, è stata l'espulsione di Wesley al 64' sul risultato di 1-1. Una decisione che, di fatto, ha spostato gli equilibri del match costringendo la Roma a giocare l'ultimo segmento di partita in dieci contro undici. 

Il rosso al brasiliano, tuttavia, ha scatenato le protesta di Gasperini e della panchina giallorossa: nello studio di Open VAR è stata analizzata la dinamica dell'episodio che ha portato al rosso, per doppia ammonizione, del laterale brasiliano. Oltre a Federica Zille, in studio ha presenziato anche Dino Tommasi, dirigente arbitrale CAN.

  • WESLEY ESPULSO IN COMO-ROMA: L'EPISODIO

    Al 64', Wesley (già ammonito) è andato a contrasto con Diao, lanciato verso la porta, atterrando l'attaccante del Como. Massa, dal canto suo, non ha avuto dubbi e ha estratto il secondo giallo nei confronti dell'ex Flamengo. Un rosso, come detto, fortemente contestato dalla formazione capitolina.

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  • L'AUDIO VAR-ARBITRO

    • VAR: "Non è DOGSO, ammonisce Wesley, vediamo se c'è uno scambio di persona nel fallo. Ha fatto doppio giallo. Il fallo lo fa sicuramente Wesley, sì."
    • Arbitro: "Vantaggio su Pellegrini, poi doppio giallo e rosso. Era fallo su Pellegrini, vantaggio giallo e rosso"
    • VAR: "Va bene. Sì, la gamba destra (di Diao, ndr) la prende Wesley. A posto. Confermata l'ammonizione del numero 43. Confermata. Il fallo basso sulla gamba destra lo fa Wesley".
    • Arbitro (a Cristante, ndr): "Ti sto riferendo quello che mi dicono: il fallo basso sulla gamba destra lo fa Wesley. Doppio giallo e rosso. E vantaggio su Pellegrini".
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  • LA SPIEGAZIONE DI TOMMASI

    "VAR e AVAR cercano subito di verificare la possibilità di una mistaken identity (scambio di persona, ndr) per verificare che il fallo non fosse commesso dall'altro difendente. Il contatto avviene tra il ginocchio di Wesley e la gamba destra di Diao, quindi avvallano la scelta di Massa, supportabile dal campo e ne deriva una conseguente SPA (Interruzione di una promettente azione d'attacco). Nel momento in cui l'arbitro fischia è automatico giallo perché se valuta fallosa la situazione (SPA) il secondo giallo è corretto e dal campo, per dinamica, è una scelta sostenibile".

  • IL VAR HA VERIFICATO UN POSSIBILE SCAMBIO DI PERSONA

    Come spiegato da Tommasi, il VAR - che ha avvallato la decisione di estrarre il secondo giallo nei confronti di Wesley - ha verificato soltanto un possibile scambio di persona.

    Ad andare a contrasto con Diao, infatti, erano stati sia Wesley che Rensch. Per questo motivo, il VAR è intervenuto solamente per scongiurare una possibile mistaken identity: le immagini hanno poi confermato che l'autore del fallo fosse proprio Wesley.

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