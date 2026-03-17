Open VAR, l'espulsione di Wesley in Como-Roma: "Secondo giallo corretto, è stato valutato un possibile scambio di persona"

"VAR e AVAR cercano subito di verificare la possibilità di una mistaken identity (scambio di persona, ndr) per verificare che il fallo non fosse commesso dall'altro difendente. Il contatto avviene tra il ginocchio di Wesley e la gamba destra di Diao, quindi avvallano la scelta di Massa, supportabile dal campo e ne deriva una conseguente SPA (Interruzione di una promettente azione d'attacco). Nel momento in cui l'arbitro fischia è automatico giallo perché se valuta fallosa la situazione (SPA) il secondo giallo è corretto e dal campo, per dinamica, è una scelta sostenibile".