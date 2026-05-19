Open VAR, corretto l’annullamento del goal di McKennie in Juventus-Fiorentina: “Fallo evidente”

Il più spinoso episodio della settimana è stato, senza dubbio, il goal annullato a Weston McKennie. L’americano ha spinto via Gosens saltando prima di colpire di testa in rete quelle che sarebbe stato il provvisorio 1-1.

L’arbitro Massa ha annullato immediatamente la rete, con la decisione confermata da Chiffi e Meraviglia al VAR.

Dino Tommasi è intervenuto nell’episodio di Open VAR: “Si tratta di una decisione sostenibile, presa sul campo dall'arbitro Massa. L'azione la vede e la valuta anche l'assistente Alassio, che ce l'ha frontale e vede la spinta di McKennie, Massa ha campo aperto anche lui e valuta allo stesso modo, viene avallata giustamente dalla sala VAR da Chiffi e Meraviglia con un'analisi chiara girando tutte le telecamere. Qui il concetto è chiaro: McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens impedisce allo stesso giocatore della Fiorentina di giocare il pallone e staccare. Non è una contesa aerea dove c'è un leggero appoggio, qui gli impedisce proprio di staccare e di andare a fare quello che deve fare un difensore, cioè giocare il pallone. Gli toglie il tempo per la giocata, quindi il fallo è evidente".