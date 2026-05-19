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McKennieDAZN
Matteo Occhiuto

Open VAR, corretto l’annullamento del goal di McKennie in Juventus-Fiorentina: “Fallo evidente”

Serie A
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina

Dino Tommasi ha spiegato a Open VAR perchè sia stato giusto annullare entrambe le reti della squadra di Spalletti.

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Anche questa settimana, la penultima di Serie A, Open VAR su DAZN ha analizzato gli episodi arbitrali più importanti del weekend di A.

Fra le gare con i maggiori spunti c’è stata quella fra Juventus e Fiorentina, con. Bianconeri che hanno recriminato per l’annullamento di due goal, siglati da McKennie e Vlahovic.

  • IL GOAL DI MCKENNIE: “FALLO EVIDENTE”

    Il più spinoso episodio della settimana è stato, senza dubbio, il goal annullato a Weston McKennie. L’americano ha spinto via Gosens saltando prima di colpire di testa in rete quelle che sarebbe stato il provvisorio 1-1.

    L’arbitro Massa ha annullato immediatamente la rete, con la decisione confermata da Chiffi e Meraviglia al VAR. 

    Dino Tommasi è intervenuto nell’episodio di Open VAR: “Si tratta di una decisione sostenibile, presa sul campo dall'arbitro Massa. L'azione la vede e la valuta anche l'assistente Alassio, che ce l'ha frontale e vede la spinta di McKennie, Massa ha campo aperto anche lui e valuta allo stesso modo, viene avallata giustamente dalla sala VAR da Chiffi e Meraviglia con un'analisi chiara girando tutte le telecamere. Qui il concetto è chiaro: McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens impedisce allo stesso giocatore della Fiorentina di giocare il pallone e staccare. Non è una contesa aerea dove c'è un leggero appoggio, qui gli impedisce proprio di staccare e di andare a fare quello che deve fare un difensore, cioè giocare il pallone. Gli toglie il tempo per la giocata, quindi il fallo è evidente".

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  • VLAHOVIC IN FUORIGIOCO

    È stato annullato un secondo goal alla Juventus, quello di Vlahovic. Il serbo era in posizione in fuorigioco nell’azione in cui Zhegrova ha calciato in porta, per poi rifinire il tap-in dopo la deviazione di Pongracic. Chiffi e Meraviglia richiamano Massa al VAR, con l’On Field Review che porta l’arbitro a valutare come semplice deviazione e non come giocata il movimento del centrale viola.

    “La giocata di Pongracic - ha sottolineato Tommasi - è evidentemente una deviazione. In questo caso, però, Chiffi fa giustamente valutare all'arbitro di campo con una OFR e Massa conferma che si tratti di evidente deviazione, annullando giustamente il goal”.


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  • GIUSTO CONFERMARE IL GOAL DI CHEDDIRA

    Fra gli altri match, invece, si è evidenziata la correttezza della convalida del goal di Cheddira in Sassuolo-Lecce. L’arbitro Doveri, infatti, non ha ravvisato un fallo nelle giocate di Ramadani e di Coulibaly, come confermato dal VAR Dionisi. Anche in questo caso, Tommasi ha dato il benestare alla gestione della squadra arbitrale. 


  • ROSSO CORRETTAMENTE REVOCATO A KAMARA

    Infine, l’ultimo episodio analizzato da Open VAR è stato il cartellino rosso revocato a Kamara in Udinese-Cremonese. Il calciatore friulano era stato inizialmente espulso per un duro fallo su Vardy. Tommaso ha spiegato: “In realtà, il centrocampista dell’Udinese prova a giocare il pallone e viene anticipato da Vardy. Al VAR girano bene tutte le telecamere e richiamano al monitor l’arbitro (Manganiello, ndr), trasformando il cartellino rosso in giallo”

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