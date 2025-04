Newcastle United vs Manchester United

Andre Onana non farà parte della rosa del Manchester United per la trasferta di Newcastle: giovedì i due errori costati la vittoria a Lione.

Ennesimo periodo da dimenticare per André Onana, tornato nella bufera per gli errori commessi in occasione dell'andata dei quarti di Europa League tra Lione e Manchester United.

Due incertezze costate la vittoria ai 'Red Devils', attesi dall'ostica trasferta di Premier League sul campo del Newcastle.

Un appuntamento a cui Onana non prenderà parte.