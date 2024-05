Olympiacos-Fiorentina 1-0, cronaca, tabellino e voti: la viola crolla ai supplementari, decide El Kaabi

La Fiorentina crolla a quattro minuti dalla fine del secondo tempo supplementare: decisiva la rete di El Kaabi. All’Olympiacos la Conference League.

Una beffa amara arrivata a quattro minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. La Fiorentina dice addio al sogno di alzare la Conference League nella notte di Atene, punita da una rete di El Kaabi quando ormai i rigori erano dietro l’angolo. A trionfare è dunque l’ Olympiacos, per la Fiorentina lacrime e tanti rimpianti.

Vincenzo Italiano punta su Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouamé nel trio di trequartisti alle spalle dell'unica punta Belotti; nell’Olympiacos spazio a El Kaabi come centravanti, inizio in panchina invece per l’ex Jovetic.

La gara si accende subito e la prima grande occasione è per i greci, con Podence che al 4’ impegna Terracciano, bravo a distendersi e neutralizzare la conclusione a giro indirizzata sul secondo palo. La replica della Fiorentina è immediata: Belotti però calcia alto su servizio di Nico Gonzalez. Al 9’ goal annullato a Milenkovic per fuorigioco.

Al 20’ Bonaventura spreca un’ottima chance, calciando debolmente dall’interno dell’area di rigore: poco dopo è sempre il calciatore viola a vedersi respingere la conclusione dall’uscita di Tzolakis. Al 25’ si rivede l’Olympiacos con Podence, che di testa anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma trova pronto Terracciano. A cinque minuti dalla fine del primo tempo è sempre il portiere viola a evitare pericoli con un’attenta uscita di pugno ad anticipare El Kaabi.

La Fiorentina inizia bene nella ripresa e si rende pericolosa con Milenkovic al 65’, che manda fuori di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e con Koumé al 69’: la conclusione da ottima posizione dell’ivoriano non è pulitissima nell’esecuzione, ma impegna non poco Tzolakis che però respinge. All’80’ è l’Olympiakos ad andare a un passo dal vantaggio: Iborra anticipa tutti sulla punizione calciata da destra, ma la conclusione indirizzata sul secondo palo esce di un soffio.

Si va ai supplementari, con Terracciano ancora decisivo nel deviare il tiro di Jovetic con un grandissimo intervento al 95’. Al 110' invece conclusione mancina di Ikoné deviata dal portiere greco. A quattro minuti e mezzo dalla fine del secondo tempo supplementare l’Oympiakos trova il goal: cross dalla sinistra di Hezze con El Kaabi che di testa anticipa Ranieri e manda alle spalle di Terracciano. Rete confermata anche dopo un lungo controllo al Var per posizione di fuorigioco non rilevata. Il goal che manda l'Olympiacos in paradiso.