Olise-Real Madrid, cosa c'è di vero: l'offerta monstre, lo sponsor Mbappé, gli ostacoli all'operazione

Il Real Madrid ha sempre i migliori giocatori nel mirino, ma le voci su Olise sono esplose alla vigilia dei Mondiali. Il presidente Florentino Perez, in campagna elettorale, ha promesso un’offerta da record: 150 milioni di euro per un “grande giocatore” di un club di Champions.

Perez ha però smentito, dichiarando al programma spagnolo Horizonte: "Olise è un grande giocatore, ma non è lui. E non è nemmeno Doku. Ci serve un centrocampista capace di spingersi in avanti. La prima cosa che faremo sarà parlare con il club. È un acquisto pensato per suscitare entusiasmo".

Nonostante la smentita, il Guardian ha rivelato che il giocatore misterioso era proprio Olise. Dopo la rielezione, con una mossa forse diversiva, il Real ha offerto 150 milioni per Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, obiettivo anche del Barcellona, ma l’offerta è stata respinta.