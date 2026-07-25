Olise-Real Madrid, cosa c'è di vero: l'offerta monstre, lo sponsor Mbappé, gli ostacoli all'operazione

Michael Olise è al centro di una delle voci di mercato più clamorose dell’estate, dopo aver brillato con la Francia ai Mondiali. Da tempo si parla di un trasferimento al Real Madrid, con il benestare del connazionale Kylian Mbappé. Per ora, però, l’affare è impossibile.
In Nord America Olise ha confermato il proprio talento nel ruolo di trequartista, siglando sette assist (cinque per Mbappé) e superando il record di Pelé che durava da 56 anni.
Il torneo del giocatore del Bayern è stato però accompagnato da voci sempre più insistenti, soprattutto dopo l’eliminazione della Francia in semifinale: il Real Madrid sarebbe pronto a offrire oltre 200 milioni di euro per portarlo al Bernabéu.
A seconda della cifra finale, Olise diventerebbe il calciatore più costoso della storia, superando Neymar. Ma qual è la verità?
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