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Michael Olise Florentino Perez GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Olise-Real Madrid, cosa c'è di vero: l'offerta monstre, lo sponsor Mbappé, gli ostacoli all'operazione

Analysis
Real Madrid
M. Olise
Bayern Monaco
LaLiga
Bundesliga

Il campione del Bayern, reduce da un Mondiale infarcito di assist, è accostato da tempo ai Blancos in cambio di 200 milioni. Ma cosa c'è di vero su un suo possibile trasferimento al Bernabeu?

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Michael Olise è al centro di una delle voci di mercato più clamorose dell’estate, dopo aver brillato con la Francia ai Mondiali. Da tempo si parla di un trasferimento al Real Madrid, con il benestare del connazionale Kylian Mbappé. Per ora, però, l’affare è impossibile.

In Nord America Olise ha confermato il proprio talento nel ruolo di trequartista, siglando sette assist (cinque per Mbappé) e superando il record di Pelé che durava da 56 anni.

Il torneo del giocatore del Bayern è stato però accompagnato da voci sempre più insistenti, soprattutto dopo l’eliminazione della Francia in semifinale: il Real Madrid sarebbe pronto a offrire oltre 200 milioni di euro per portarlo al Bernabéu.

A seconda della cifra finale, Olise diventerebbe il calciatore più costoso della storia, superando Neymar. Ma qual è la verità?


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  • Florentino PerezGetty Images

    La promessa di Florentino Perez

    Il Real Madrid ha sempre i migliori giocatori nel mirino, ma le voci su Olise sono esplose alla vigilia dei Mondiali. Il presidente Florentino Perez, in campagna elettorale, ha promesso un’offerta da record: 150 milioni di euro per un “grande giocatore” di un club di Champions.

    Perez ha però smentito, dichiarando al programma spagnolo Horizonte: "Olise è un grande giocatore, ma non è lui. E non è nemmeno Doku. Ci serve un centrocampista capace di spingersi in avanti. La prima cosa che faremo sarà parlare con il club. È un acquisto pensato per suscitare entusiasmo".

    Nonostante la smentita, il Guardian ha rivelato che il giocatore misterioso era proprio Olise. Dopo la rielezione, con una mossa forse diversiva, il Real ha offerto 150 milioni per Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, obiettivo anche del Barcellona, ma l’offerta è stata respinta.

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  • Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL

    Smentita pubblica

    Le voci su un interesse del Real Madrid per Olise non si sono fermate: secondo alcuni report, i Blancos avrebbero valutato un’offerta da 200 milioni di euro per l’attaccante francese.

    Per chiarire la propria posizione, il club ha diffuso un comunicato a giugno, negando contatti con Olise o il suo entourage senza però escludere un futuro trasferimento, come già fatto in passato per Enzo Fernández.

    "In risposta alle notizie diffuse da vari media riguardo a un presunto interesse del nostro club per il giocatore del Bayern Monaco Michael Olise, il Real Madrid desidera precisare di non aver avuto alcun contatto diretto o indiretto con il suddetto giocatore, i suoi rappresentanti o chiunque faccia parte del suo entourage", si leggeva nel comunicato.

    Il club ha inoltre sottolineato l’ottimo rapporto con il Bayern e si è rammaricato per le speculazioni infondate.

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  • OliseGetty Images

    Il desiderio di Olise

    Le voci si sono placate finché Olise ha guidato la Francia alle semifinali dei Mondiali, ma sono riprese dopo l’eliminazione dei Bleus per mano della Spagna, poi vincitrice, avvenuta la scorsa settimana.

    Secondo FootMercato, Olise vorrebbe trasferirsi al Real Madrid quest’estate, convinto che il Bernabeu sia l’ambiente ideale per continuare a crescere dopo il suo rapido passaggio dal Crystal Palace al Bayern Monaco.

    Il Real Madrid, secondo altre fonti, sarebbe pronto a un’offerta da record pur di chiudere l’affare.

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  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Lo sponsor Mbappé

    Secondo fonti in Germania e Spagna, il Real Madrid avrebbe avuto un infiltrato che ha lavorato per convincere Olise a trasferirsi. Si dice che Kylian Mbappé, stella dei Blancos, abbia contattato Perez dopo il Mondiale, rivelando di aver persuaso il connazionale durante il torneo a scegliere il Bernabeu.

    In Nord America i due hanno mostrato grande intesa, battendo un record di 60 anni tra goal e assist: Olise ha mandato a segno Mbappé addirittura in cinque occasioni.

    Convinto che il connazionale sia l’uomo perfetto per il sistema di José Mourinho, Mbappé preme ora affinché il club chiuda l’operazione.

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  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGART-TRAININGAFP

    Gli ostacoli

    Nonostante le voci su Olise e Mbappé, il Bayern ha ribadito che il primo non è in vendita. Un dirigente, parlando a L’Équipe a giugno, ha detto: "Olise non ha prezzo, non partirà nemmeno per 500 milioni di euro".

    Una richiesta che supera di gran lunga i 200 milioni di euro, cifra già considerata proibitiva per il Real Madrid. L’unica variabile resta la volontà del giocatore: se Olise chiedesse esplicitamente la cessione la situazione potrebbe evolvere, ma al momento non ci sono segnali in questo senso.

    Il Bayern non vuole cedere uno dei suoi giocatori più preziosi e ha una posizione di forza: il contratto di Olise dura ancora tre anni e non ha alcuna clausola di rescissione. Il club lo considera fondamentale per il futuro e vuole prolungargli il contratto.

    Il Real Madrid, che non ha fondi illimitati e sta già trattando il baby esterno del Lipsia Yan Diomande e il centrocampista del Manchester City Rodri, fatica a trovare margine per un ulteriore investimento su Olise.

  • Olise MbappeGetty Images

    "Non fattibile"

    Difficilmente insomma il trasferimento si farà quest’estate, nonostante le voci.

    Da tre anni, cioè dall’acquisto di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund, il Real Madrid non spende più di 100 milioni per un giocatore, preferendo operazioni oculate come gli acquisti a parametro zero di Mbappé, Alexander-Arnold, Bernardo Silva e Konaté. Un trasferimento da oltre 200 milioni per Olise segnerebbe un netto cambio di rotta, nonostante le promesse elettorali di Perez.

    La richiesta economica è astronomica, Olise non preme per andare via e il Bayern non vuole trattare: troppi ostacoli per un affare che, secondo The Athletic, il Real ha già archiviato come “non fattibile”.

    Non si può mai escludere una sorpresa, ma oggi, insomma, Olise al Real Madrid è fuori discussione.

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