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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Olise è l'uomo dell'estate tra Mondiali e calciomercato: protagonista con la Francia, il Real Madrid studia il rilancio

Coppa del Mondo
Calciomercato

L'assist visionario per Mbappé in Francia-Senegal, il paragone di Vieira con Platini e Zidane: questa è l'estate di Michael Olise. E il Real Madrid è pronto a rilanciare per strapparlo al Bayern Monaco.

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Il protagonista dell'estate 2026 si chiama Michael Olise.

Dopo una grande stagione col Bayern Monaco, il talento francese sta brillando ai Mondiali dove è stato tra i migliori nella vittoria della Nazionale transalpina contro il Senegal.

Tanto che uno come Patrick Viera ha paragonato Olise a due dei più grandi calciatori francesi di sempre, ovvero Michel Platini e Zinedine Zidane.

Il tutto mentre Florentino Perez non si arrende e, incassato il no ad un'offerta da 150 milioni di euro, sarebbe pronto a rilanciare per convincere il Bayern Monaco e portare Olise al Real Madrid.

  • I NUMERI IMPRESSIONATI COL BAYERN MONACO

    Quella che si è appena conclusa è stata la stagione della definitiva consacrazione per Olise.

    L'esterno francese, classe 2001, ha superato quota venti goal e venti assist col Bayern Monaco. Unico giocatore a riuscirci nei cinque principali campionati europei.

    Straordinario il suo apporto nella conquista della Bundesliga da parte della squadra di Kompany, che in Champions League si è fermata in semifinale.

    Olise ha un talento unico nel puntare il diretto avversario e saltarlo in velocità. Il tutto abbinato a doti tecniche molto sopra la media e una visione di gioco che lo rendono capace di assist illuminanti.



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  • MONDIALI DA PROTAGONISTA

    Olise sta fornendo un ulteriore saggio delle sue straordinarie qualità ai Mondiali, dove è un punto fermo nell'undici di Didier Deschamps.

    Al debutto contro il Senegal, in realtà, Olise come tutta la sua Nazionale nel primo tempo non ha particolarmente brillato.

    Ma nella ripresa è stato l'assoluto trascinatore della Francia anche grazie agli accorgimenti tattici del CT che ne hanno liberato maggiormente il talento.

    Olise è stato l'autore dell'assist per il primo goal di Mbappé. Inoltre ha creato quattro occasioni e ha coperto più chilometri di qualsiasi altro compagno. Il tutto con una percentuale di passaggi riusciti che ha sfiorato il 90%.

    L'esterno del Bayern Monaco, insomma, è stato semplicemente decisivo.

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  • "COME ZIDANE E PLATINI"

    La prestazione sfoderata da Olise in Francia-Senegal ha fatto brillare gli occhi agli appassionati di calcio. E scomodato paragoni ingombranti.

    Patrick Viera, ovvero uno che di grandi campioni se ne intende, non ha dubbi e ha incoronato Olise a 'ITV Football': "Abbiamo avuto Michel Platini, abbiamo avuto Zinedine Zidane e ora abbiamo Michael Olise. È un futuro vincitore del Pallone d’Oro. Ha tutte le qualità per brillare sulla scena internazionale. Ha visione di gioco, si gira e attacca l’azione con qualità, come nel passaggio a Mbappé. È un numero 10 proattivo e determinato: fa di tutto per mettere gli attaccanti in condizione di segnare".

    Dello stesso avviso l'ex compagno di Vieira, Thierry Henry, secondo il quale la partita della Francia è cambiato quando Deschamps ha spostato Olise in una posizione più centrale quasi da numero 10.

    In questo modo gli ha permesso di unire il gioco e ispirare tutte le manovre offensive. La sensazione, insomma, è che molto presto il giocatore del Bayern Monaco potrebbe diventare un serissimo candidato al Pallone d'Oro. Se non il grande favorito.


  • IL PRESSING DEL REAL MADRID

    In tutto questo c'è il mercato con il Real Madrid che non ha rinunciato all'idea di acquistare Olise.

    Il Bayern Monaco ha respinto al mittente la prima offerta da 150 milioni di euro ma Florentino Perez non sembra voler mollare la presa.

    Perez ha definito Olise un vero Galactico e vede nel talento francese un giocatore in grado di segnare un'era, un po' come Cristiano Ronaldo.

    Ecco perché, secondo quanto riporta 'Marca', nei prossimi giorni il Real Madrid potrebbe spingersi fino a 220 milioni per strappare Olise al Bayern Monaco e ricomporre al 'Bernabeu' la coppia tutta francese con Kylian Mbappè.

    Ovviamente per spingersi così in alto anche i Blancos dovranno prima operare un paio di cessioni pesanti: gli indiziati sarebbero Tchoaumeni e Valverde. Ma al momento dalla Baviera non arrivano aperture alla cessione.

    Il tormentone, insomma, è appena iniziato. Così come la caldissima estate di Olise.

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