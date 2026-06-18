Olise è l'uomo dell'estate tra Mondiali e calciomercato: protagonista con la Francia, il Real Madrid studia il rilancio

La prestazione sfoderata da Olise in Francia-Senegal ha fatto brillare gli occhi agli appassionati di calcio. E scomodato paragoni ingombranti.

Patrick Viera, ovvero uno che di grandi campioni se ne intende, non ha dubbi e ha incoronato Olise a 'ITV Football': "Abbiamo avuto Michel Platini, abbiamo avuto Zinedine Zidane e ora abbiamo Michael Olise. È un futuro vincitore del Pallone d’Oro. Ha tutte le qualità per brillare sulla scena internazionale. Ha visione di gioco, si gira e attacca l’azione con qualità, come nel passaggio a Mbappé. È un numero 10 proattivo e determinato: fa di tutto per mettere gli attaccanti in condizione di segnare".

Dello stesso avviso l'ex compagno di Vieira, Thierry Henry, secondo il quale la partita della Francia è cambiato quando Deschamps ha spostato Olise in una posizione più centrale quasi da numero 10.

In questo modo gli ha permesso di unire il gioco e ispirare tutte le manovre offensive. La sensazione, insomma, è che molto presto il giocatore del Bayern Monaco potrebbe diventare un serissimo candidato al Pallone d'Oro. Se non il grande favorito.



