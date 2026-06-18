Olise è l'uomo dell'estate tra Mondiali e calciomercato: protagonista con la Francia, il Real Madrid studia il rilancio

Il protagonista dell'estate 2026 si chiama Michael Olise.
Dopo una grande stagione col Bayern Monaco, il talento francese sta brillando ai Mondiali dove è stato tra i migliori nella vittoria della Nazionale transalpina contro il Senegal.
Tanto che uno come Patrick Viera ha paragonato Olise a due dei più grandi calciatori francesi di sempre, ovvero Michel Platini e Zinedine Zidane.
Il tutto mentre Florentino Perez non si arrende e, incassato il no ad un'offerta da 150 milioni di euro, sarebbe pronto a rilanciare per convincere il Bayern Monaco e portare Olise al Real Madrid.