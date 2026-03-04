Olimpico deserto in occasione di Lazio-Atalanta: prosegue la protesta dei tifosi che intonano cori fuori dallo stadio

Lazio-Atalanta, match valevole per la semifinale d'andata della Coppa Italia, si sta disputando in un clima a dir poco surreale.
Lo Stadio Olimpico di Roma, ovvero il teatro della sfida, è infatti semi vuoto nonostante l'importanza dell'impegno che rappresenta inevitabilmente un'occasione di riscatto per la formazione biancoceleste.
Un vero e proprio atto di protesta contro la gestione societaria da parte del presidente Claudio Lotito che ha spinto i tifosi verso questa fortissima presa di posizione, come già accaduto in occasione delle ultime due uscite del campionato.