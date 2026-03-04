Olimpico deserto in occasione di Lazio-Atalanta: prosegue la protesta dei tifosi che intonano cori fuori dallo stadio

“Ci sarebbe piaciuto vedere uno stadio pieno questa sera, ma nulla di nuovo sotto al sole. Dobbiamo onorare ogni impegno, siamo qui ed è giusto che i ragazzi se la giochino ogni giorno. Cosa si può fare per riavvicinare i tifosi? Non voglio entrare nel merito della questione, credo che ci voglia un po’ di buon senso da parte di tutti. Una semifinale è qualcosa di importante, giocarsela non è una cosa banale”, ha dichiarato il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni di Sportmediaset prima della partita.