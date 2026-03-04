Goal.com
Lazio Atalanta OlimpicoGetty Images
Michael Di Chiaro

Olimpico deserto in occasione di Lazio-Atalanta: prosegue la protesta dei tifosi che intonano cori fuori dallo stadio

Non si placa il malcontento del tifo laziale contro la gestione Lotito: la Curva Nord si è radunata all'esterno dell'Olimpico intonando cori di sostegno nei confronti della squadra.

Lazio-Atalanta, match valevole per la semifinale d'andata della Coppa Italia, si sta disputando in un clima a dir poco surreale.

Lo Stadio Olimpico di Roma, ovvero il teatro della sfida, è infatti semi vuoto nonostante l'importanza dell'impegno che rappresenta inevitabilmente un'occasione di riscatto per la formazione biancoceleste.

Un vero e proprio atto di protesta contro la gestione societaria da parte del presidente Claudio Lotito che ha spinto i tifosi verso questa fortissima presa di posizione, come già accaduto in occasione delle ultime due uscite del campionato.

    Un vero e proprio sciopero, quello indetto dal cuore caldo del tifo laziale.

    Nonostante l'importanza e il prestigio di un evento come la semifinale di Coppa Italia, i sostenitori biancocelesti hanno confermato la loro linea senza alcun tipo di ripensamento: niente ingresso sugli spalti e stadio lasciato simbolicamente vuoto.

    La Curva Nord, che rappresenta il cuore pulsante del tifo laziale, si è infatti assiepata fuori dallo stadio per dare seguito alla protesta nei confronti della gestione Lotito. Un modus operandi che ormai si protrae da diverse settimane e che evidenzia

    “Ci sarebbe piaciuto vedere uno stadio pieno questa sera, ma nulla di nuovo sotto al sole. Dobbiamo onorare ogni impegno, siamo qui ed è giusto che i ragazzi se la giochino ogni giorno. Cosa si può fare per riavvicinare i tifosi? Non voglio entrare nel merito della questione, credo che ci voglia un po’ di buon senso da parte di tutti. Una semifinale è qualcosa di importante, giocarsela non è una cosa banale”, ha dichiarato il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni di Sportmediaset prima della partita.

0