Getty Images
Olimpiadi Milano-Cortina, dove si svolgono? Città e impianti di febbraio 2026
Pubblicità
DOVE SI SVOLGONO LE OLIMPIADI 2026? LE CITTÀ
- Assago (Milano)
- Bormio (Sondrio)
- Cortina d'Ampezzo (Belluno)
- Livigno (Sondrio)
- Milano
- Predazzo (Trento)
- Rasun-Anterselva (Bolzano)
- Rho (Milano)
- Tesero (Trento)
STADI E SEDI DI MILANO-CORTINA: QUALI?
- Assago: Forum di Milano
- Bormio: Stelvio Ski Centre
- Cortina d'Ampezzo:Pista olimpica Eugenio Monti, Olimpia delle Tofane, Stadio olimpico del ghiaccio
- Livigno: Livigno Snow Park, Livigno Aerials & Moguls Park
- Milano: Arena Santa Giulia
- Predazzo: Stadio del salto Giuseppe Dal Ben
- Rasun-Anterselva: Arena Alto Adige
- Rho: Milano Ice Park
- Tesero: Cross-Country Skiing Stadium
- PubblicitàPubblicità
GLI SPORT NELLE VARIE SEDI
- Assago: pattinaggio di figura e short track al Forum di Milano
- Bormio: sci alpino e sci alpinismo allo Stelvio Ski Centre
- Cortina d'Ampezzo: bob, curling, sci alpino, skeleton e slittino alla Pista olimpica Eugenio Monti, Olimpia delle Tofane, Stadio olimpico del ghiaccio
- Livigno: freestyle e snowboard al Livigno Snow Park, Livigno Aerials & Moguls Park
- Milano: hockey su ghiaccio all'Arena Santa Giulia
- Predazzo: combinata nordica e salto con gli sci allo Stadio del salto Giuseppe Dal Ben
- Rasun-Anterselva: biathlon all'Arena Alto Adige
- Rho: hockey su ghiaccio e pattinaggio di velocità al Milano Ice Park
- Tesero: sci di fondo e combinata nordica al Cross-Country Skiing Stadium
Pubblicità