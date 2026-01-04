Pubblicità
Pubblicità
Milano Cortina OlimpiadiGetty Images
Francesco Schirru

Olimpiadi Milano-Cortina, dove si svolgono? Città e impianti di febbraio 2026

Non solo Milano e Cortina d'Ampezzo, le Olimpiadi invernali 2026 si disputano a febbraio in diverse città del Nord-Italia: tra sci, freestyle, bob e pattinaggio.

Pubblicità

  • DOVE SI SVOLGONO LE OLIMPIADI 2026? LE CITTÀ

    • Assago (Milano)
    • Bormio (Sondrio)
    • Cortina d'Ampezzo (Belluno)
    • Livigno (Sondrio)
    • Milano
    • Predazzo (Trento)
    • Rasun-Anterselva (Bolzano)
    • Rho (Milano)
    • Tesero (Trento)
    • Pubblicità

  • STADI E SEDI DI MILANO-CORTINA: QUALI?

    • Assago: Forum di Milano
    • Bormio: Stelvio Ski Centre
    • Cortina d'Ampezzo:Pista olimpica Eugenio Monti, Olimpia delle Tofane, Stadio olimpico del ghiaccio
    • Livigno: Livigno Snow Park, Livigno Aerials & Moguls Park
    • Milano: Arena Santa Giulia
    • Predazzo: Stadio del salto Giuseppe Dal Ben
    • Rasun-Anterselva: Arena Alto Adige
    • Rho: Milano Ice Park
    • Tesero: Cross-Country Skiing Stadium
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI SPORT NELLE VARIE SEDI

    • Assago: pattinaggio di figura e short track al Forum di Milano
    • Bormio: sci alpino e sci alpinismo allo Stelvio Ski Centre
    • Cortina d'Ampezzo: bob, curling, sci alpino, skeleton e slittino alla Pista olimpica Eugenio Monti, Olimpia delle Tofane, Stadio olimpico del ghiaccio
    • Livigno: freestyle e snowboard al Livigno Snow Park, Livigno Aerials & Moguls Park
    • Milano: hockey su ghiaccio all'Arena Santa Giulia
    • Predazzo: combinata nordica e salto con gli sci allo Stadio del salto Giuseppe Dal Ben
    • Rasun-Anterselva: biathlon all'Arena Alto Adige
    • Rho: hockey su ghiaccio e pattinaggio di velocità al Milano Ice Park
    • Tesero: sci di fondo e combinata nordica al Cross-Country Skiing Stadium

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0