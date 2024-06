Olanda-Islanda dove vederla: Sky, DAZN, Tv8, 20 o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultima amichevole per l’Olanda prima di Euro 2024: l'avversaria degli uomini di Koeman è l'Islanda. Dove vedere la partita in tv e streaming.

Il conto alla rovescia verso Euro 2024 è ormai arrivato quasi alla conclusione

Seconda e ultima amichevole per l’Olanda prima dell’inizio della competizione, che vedrà la nazionale allenata dal ct Ronald Koeman sfidare l’Islanda lunedì 10 giugno.

La nazionale olandese ha battuto con facilità il Canada per 4-0 nella precedente sfida amichevole disputata giovedì 6 giugno. A segno nel poker Oranje sono andati Depay, Frimpong, Weghorst e Van Dijk.

Adesso si avvicina il momento delle scelte definitive in vista dell’esordio a Euro 2024 che vedrà l’Olanda scendere in campo contro la Polonia domenica 16 giugno.

Ragion per cui la sfida amichevole contro l’Islanda – nazione che non parteciperà al prossimo campionato Europeo – assume importanza e significato speciale, con il ct Koeman chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del match d’esordio a Euro 2024.

Quando si gioca Olanda-Islanda? Dove si vedrà in tv e streaming? Tutte le informazioni.