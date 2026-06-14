Olanda-Giappone 2-2, pagelle e tabellino: Malen fermato da Suzuki, Nakamura inesauribile, Ogawa decisivo, brilla Summerville

Il Giappone può essere un avversario scomodo per chiunque in questo Mondiale: la prima dimostrazione arriva da Dallas, dove la squadra di Moriyasu ferma sul 2-2 l'Olanda di Koeman, nella prima giornata del Gruppo F.

Ritmi non esaltanti nel primo tempo, con gli Oranje che si limitano ad un paio di fiammate di Malen (fermato da un ottimo Suzuki) e il Giappone che prova a guadagnare terreno e a rendersi pericoloso prima con Ueda e poi con Nakamura.

Nella ripresa la squadra di Koeman la sblocca sfruttando il mismatch sulle palle aeree: sugli sviluppi di una palla inattiva, traversone dalla destra di Gravenberch e colpo di testa chirurgico di Van Dijk, che infila il pallone dove Suzuki non può arrivare.

Gara che si accende, con la reazione del Giappone che non tarda ad arrivare: il vantaggio Oranje dura solo 6 minuti, con il pareggio siglato da Keito Nakamura con un destro rasoterra da fuori area che sorprende Verbruggen. Ma al 64' l'Olanda si riporta avanti grazie a uno spunto personale di Summerville, che si accentra da destra e col sinistro lascia partire una conclusione a giro imprendibile per Suzuki.

Dal mazzo dei sostituti Moriyasu pesca la carta vincente con Ogawa, che meno di un quarto d'ora dopo il suo ingresso trova il colpo di testa vincente su calcio d'angolo, anche se l'ultima deviazione, fortuita, è quella di Kamada.

Finisce 2-2, un pareggio che lascia grande incertezza sulle gerarchie del Gruppo F.