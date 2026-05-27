L'Olanda annuncia i convocati per i Mondiali: rappresentanza di giocatori ed ex Serie A, ma non De Vrij

Sette tra i ventisei giocatori convocati dall'Olanda per il Mondiale 2026 fanno parte della Serie A o ci hanno giocato in passato. Tra questi, però, non c'è De Vrij, grande escluso di Koeman per il torneo planetario al via a metà giugno: il difensore non è stato inserito tra i difensori in partenza per gli Stati Uniti per un infortunio.

Regolarmente presente il compagno nerazzurro Dumfries, uno dei punti di forza dell'Olanda, così come gli attuali avversari di Serie A Malen, bomber del 2026 in Serie A, De Roon dell'Atalanta e Koopmeiners della Juventus.

Tra i 26 convocati c'è anche Lang, meteora del Napoli rilanciatosi in Turchia con il Galatasaray e ovviamente Reijnders, lo scorso anno passato al Manchester City dopo il periodo milanista. A proposito di ex Serie A, nella lista finale c'è anche Justin Kluivert, figlio d'arte che ha fatto parte della Roma tra il 2018 e il 2020.