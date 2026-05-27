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Denzel Dumfries netherlands-20240326(C)Getty Images
Francesco Schirru

L'Olanda annuncia i convocati per i Mondiali: rappresentanza di giocatori ed ex Serie A, ma non De Vrij

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Olanda vs Giappone
Giappone

Koeman, ct dell'Olanda, ha comunicato i 26 calciatori che prenderanno parte al Mondiale 2026: tra questi diversi fanno parte della Serie A o vi hanno militato in passato.

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Sette tra i ventisei giocatori convocati dall'Olanda per il Mondiale 2026 fanno parte della Serie A o ci hanno giocato in passato. Tra questi, però, non c'è De Vrij, grande escluso di Koeman per il torneo planetario al via a metà giugno: il difensore non è stato inserito tra i difensori in partenza per gli Stati Uniti per un infortunio.

Regolarmente presente il compagno nerazzurro Dumfries, uno dei punti di forza dell'Olanda, così come gli attuali avversari di Serie A Malen, bomber del 2026 in Serie A, De Roon dell'Atalanta e Koopmeiners della Juventus.

Tra i 26 convocati c'è anche Lang, meteora del Napoli rilanciatosi in Turchia con il Galatasaray e ovviamente Reijnders, lo scorso anno passato al Manchester City dopo il periodo milanista. A proposito di ex Serie A, nella lista finale c'è anche Justin Kluivert, figlio d'arte che ha fatto parte della Roma tra il 2018 e il 2020.

  • LA SCELTA SU DE VRIJ

    "Dagli esami è emerso che c’è una lesione e che avrebbe avuto bisogno di due settimane per tornare a disposizione" ha svelato il ct Koeman in conferenza stampa.

    "Arriva da un periodo con poche partite nelle gambe. Probabilmente è anche questo il motivo per cui incappa in questo tipo di infortuni. Purtroppo siamo stati costretti a depennarlo dalla lista":

    Per Koeman, dunque, il mancato inserimento è dovuto all'infortunio, a sua volta causato dalle poche partite giocate con l'Inter in stagione.

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  • LA LISTA COMPLETA DEI 26 GIOCATORI

    Portieri: Flekken, Roefs, Verbruggen

    Difensori: Aké, Ato, Dumfries, Timber, Van Dijk, Van De Ven, Van Hecke

    Centrocampisti: De Jong, De Roon, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Til, Timber, Wieffer

    Attaccanti: Brobbey, Depay, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Summerville, Weghorst

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  • IL GIRONE DELL'OLANDA

    La truppa di Koeman è stata inserita nel girone F con Giappne (la prima avversaria), Svezia e Tunisia. Sulla carta la formazione olandese parte favorita per il passaggio del turno come capolista, ma occhio al sempre imprevidibile e in crescita team giapponese, così come la formazione nordica e quella magrebina.

    Rispetto al passato, però, raggiungeranno la fase ad eliminazione diretta non solo le prime e le seconde di ogni gruppo, ma bensì anche le migliori otto terze (su dodici).

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