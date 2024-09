Okoye alla Mostra del Cinema di Venezia: il portiere dell'Udinese protagonista nel docufilm contro il razzismo

Il nigeriano protagonista de’ ‘Il sogno non ha colore’ con Seydou Sarr di ‘Io capitano’ e altri calciatori: ‘Un messaggio forte sull’integrazione’.

Un portiere sul Red Carpet per combattere il razzismo nel mondo del calcio.

Maduka Okoye, il numero uno dell'Udinese, è stato uno dei protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il portiere nigeriano ha recitato nel docufilm "Il Sogno non ha colore”, prodotto da Wonder Cinema e Rai Cinema in collaborazione con la Lega Serie A.

Il film ha come protagonista Seydou Sarr, già noto per il suo ruolo in "Io Capitano” e vede la partecipazione di diversi giocatori di Serie A, esplora il tema dell'integrazione e della lotta contro il razzismo.

“Il mondo del cinema mi affascina; è stato incredibile lavorare con Seydou e il suo team” .

Queste le dichiarazioni di Okoye, riportate dal Corriere della Sera.