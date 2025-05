Okafor come Calabria: tra Milan e Napoli ha vinto il secondo trofeo della propria stagione

Lo svizzero ha conquistato lo Scudetto dopo aver alzato la Supercoppa Italiana a gennaio. Pur giocando pochissimo sia a Napoli che a Milano.

Giocare pochissimo e vincere due trofei stagionali. Non è esattamente il sogno di tutti, ma a volte ci si può anche accontentare. E ad accontentarsi è Noah Okafor, che venerdì sera al Maradona ha fatto il bis.

Okafor ha vinto lo Scudetto con la maglia del Napoli, pur senza scendere in campo contro il Cagliari nella gara decisiva per l'assegnazione del titolo. Un titolo l'aveva già vinto qualche mese fa, in un altro stadio e paese e con un'altra casacca addosso: quella del Milan, trionfatore in Supercoppa Italiana.

E così, Davide Calabria non è più l'unico giocatore della Serie A ad aver vinto due titoli in questa stagione: ora è in compagnia di Okafor. Entrambi hanno vinto il Milan, lo hanno lasciato in inverno e hanno festeggiato anche altrove.