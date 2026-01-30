Goal.com
Borussia Dortmund v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Oggi il sorteggio degli spareggi di Champions League: Juventus, Inter e Atalanta in attesa, le possibili avversarie delle italiane

Se il Napoli è stato eliminato, le altre tre rappresentanti italiane hanno tutte chiuso il girone fuori dalle prime otto. E ora dovranno giocare due partite in più per andare agli ottavi.

Uno scenario del genere, prima dell'inizio del girone di Champions League, non sarebbe stato certo il migliore possibile da pronosticare. E invece si è verificato: Inter, Juventus e Atalanta si sono piazzate tutte fuori dalle prime otto.

Ciò significa quel che i vari allenatori temevano, e che qualcuno ha espresso anche a parole: per andare agli ottavi di finale si dovranno giocare due partite in più in un calendario già fittissimo di suo. Ovvero quelle degli spareggi, una sorta di turno intermedio che l'UEFA ha introdotto tra la Fase Campionato e gli ottavi stessi.

Il Napoli è stato eliminato, perdendo all'ultima giornata contro il Chelsea e chiudendo trentesimo. Ma Inter, Juve e Atalanta, le altre tre rappresentanti italiane in Champions, sono dentro. E oggi, a Nyon, conosceranno la prima avversaria del rispettivo percorso nella fase a eliminazione diretta.

Chi pescheranno le tre al sorteggio? Chi dovranno superare per approdare agli ottavi? Il regolamento è chiaro: per tutte c'è il 50% di possibilità di pescare una o l'altra avversaria.

  • IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

    Spiega infatti l'UEFA sul proprio sito che "i club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

    I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18".

  • mourinho(C)Getty Images

    C'È MOURINHO PER L'INTER?

    Lo scherzo del destino potrebbe rimettere José Mourinho di fronte all'Inter. Proprio lo Special One, proprio l'allenatore che poco più di una quindicina d'anni fa consentiva al club nerazzurro di toccare il punto più alto della sua storia col Triplete del 2010.

    Mourinho ha preso in mano il Benfica a stagione in corso e l'ha portato dall'ultimo posto agli spareggi. Memorabile quel che è accaduto mercoledì sera: i portoghesi fino al 98' erano fuori, ma un colpo di testa vincente del portiere Trubin ha firmato il 4-2 sul Real Madrid all'ultimo secondo ed eliminato Roberto De Zerbi e il suo Marsiglia.

    L'altra possibile avversaria dell'Inter è il Bodo/Glimt, ormai una realtà del calcio europeo: i norvegesi hanno perso contro la Juve durante la Fase Campionato, ma nella scorsa stagione si sono issati fino alle semifinali di Europa League. E dunque sarebbero da prendere con le molle, come sanno bene Manchester City e Atletico Madrid che contro di loro hanno perso nelle ultime due giornate.

    COME GIOCA IL BODO/GLIMT

    COME GIOCA IL BENFICA

  • Galatasaray-vs-Atletico-Madrid-UEFA-Champions-League-2025-26-MD7AFP

    JUVE, OCCHIO A OSIMHEN (E NON SOLO LUI)

    La Juventus è invece già certa di pescare al sorteggio una tra il Bruges e il Galatasaray. Ovvero le formazioni che hanno chiuso il girone rispettivamente al diciannovesimo e al ventesimo posto, con tre lunghezze di ritardo rispetto alla formazione di Luciano Spalletti.

    Il Bruges sta lottando per il titolo belga, ha due punti in meno dell'Union Saint-Gilloise capolista e nella scorsa stagione ha fatto la festa all'Atalanta. Dopo il pari interno contro lo Sturm Graz che ha rischiato di compromettere tutto, ecco il 4-1 al Kairat e il 3-0 al Marsiglia nelle ultime due giornate, risultato quest'ultimo che non solo ha qualificato i belgi, ma anche estromesso la formazione di De Zerbi.

    Se uno dei punti di forza del Bruges è l'ex interista Aleksandar Stankovic, sono tanti i volti nuovi nella rosa del Galatasaray. A partire da Victor Osimhen, sogno proibito della Juve in passato e nuovamente suo potenziale avversario dopo averla sfidata così tante volte col Napoli. E poi Icardi, Gundogan, Sané, l'ex Lemina: volti noti su volti noti.

    COME GIOCA IL BRUGES

    COME GIOCA IL GALATASARAY

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    L'ATALANTA PUÒ SPERARE?

    L'Atalanta arriva al sorteggio con l'amaro in bocca. Perché fino alla penultima giornata i nerazzurri erano certi di riuscire a entrare nelle prime otto, a un certo punto erano addirittura terzi, poi il crollo e le due sconfitte finali contro Athletic e Union Saint-Gilloise.

    Contro chi se la vedrà la squadra di Raffaele Palladino? Contro una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. I tedeschi hanno chiuso diciassettesimi perdendo contro l'Inter, non sono imbattibili ma complicati da affrontare sì, anche se non come nel 2023/2024. Potenzialmente più malleabili i greci.

    La buona notizia per l'Atalanta è che, essendo testa di serie, giocherà la partita di ritorno in casa e dunque potrà decidere la qualificazione davanti alla propria gente. Ma è un privilegio condiviso con Inter e Juventus.

    COME GIOCA IL BORUSSIA DORTMUND

    COME GIOCA L'OLYMPIACOS

  • IL QUADRO DEGLI SPAREGGI

    Questo è il quadro degli spareggi e dei possibili abbinamenti del sorteggio:

    • Monaco/Qarabag-PSG/Newcastle
    • Club Brugge/Galatasaray-Juventus/Atletico Madrid
    • Bodo Glimt/Benfica-Real Madrid/Inter
    • Borussia Dortmund/Olympiacos-Atalanta/Bayer Leverkusen
    • Qarabag/Monaco-Newcastle/PSG
    • Galatasaray/Club Brugge-Atletico Madrid/Juventus
    • Benfica/Bodo Glimt-Inter/Real Madrid
    • Olympiacos/Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen/Atalanta

    L'evento prenderà il via a mezzogiorno a Nyon, in Svizzera, e dirà parecchio sull'immediato futuro delle formazioni coinvolte. Anche perché le partite si giocheranno a breve: andata il 17 e 18 febbraio, ritorno una settimana più tardi.

