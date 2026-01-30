Oggi il sorteggio degli spareggi di Champions League: Juventus, Inter e Atalanta in attesa, le possibili avversarie delle italiane

Uno scenario del genere, prima dell'inizio del girone di Champions League, non sarebbe stato certo il migliore possibile da pronosticare. E invece si è verificato: Inter, Juventus e Atalanta si sono piazzate tutte fuori dalle prime otto.
Ciò significa quel che i vari allenatori temevano, e che qualcuno ha espresso anche a parole: per andare agli ottavi di finale si dovranno giocare due partite in più in un calendario già fittissimo di suo. Ovvero quelle degli spareggi, una sorta di turno intermedio che l'UEFA ha introdotto tra la Fase Campionato e gli ottavi stessi.
Il Napoli è stato eliminato, perdendo all'ultima giornata contro il Chelsea e chiudendo trentesimo. Ma Inter, Juve e Atalanta, le altre tre rappresentanti italiane in Champions, sono dentro. E oggi, a Nyon, conosceranno la prima avversaria del rispettivo percorso nella fase a eliminazione diretta.
Chi pescheranno le tre al sorteggio? Chi dovranno superare per approdare agli ottavi? Il regolamento è chiaro: per tutte c'è il 50% di possibilità di pescare una o l'altra avversaria.