Oggi il sorteggio degli spareggi di Champions League: Juventus, Inter e Atalanta in attesa, le possibili avversarie delle italiane

Lo scherzo del destino potrebbe rimettere José Mourinho di fronte all'Inter. Proprio lo Special One, proprio l'allenatore che poco più di una quindicina d'anni fa consentiva al club nerazzurro di toccare il punto più alto della sua storia col Triplete del 2010.

Mourinho ha preso in mano il Benfica a stagione in corso e l'ha portato dall'ultimo posto agli spareggi. Memorabile quel che è accaduto mercoledì sera: i portoghesi fino al 98' erano fuori, ma un colpo di testa vincente del portiere Trubin ha firmato il 4-2 sul Real Madrid all'ultimo secondo ed eliminato Roberto De Zerbi e il suo Marsiglia.

L'altra possibile avversaria dell'Inter è il Bodo/Glimt, ormai una realtà del calcio europeo: i norvegesi hanno perso contro la Juve durante la Fase Campionato, ma nella scorsa stagione si sono issati fino alle semifinali di Europa League. E dunque sarebbero da prendere con le molle, come sanno bene Manchester City e Atletico Madrid che contro di loro hanno perso nelle ultime due giornate.

