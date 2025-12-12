Pubblicità
Allianz stadium 2025
Michael Baldoin

Offerta miliardaria di Tether per la Juventus, Exor chiude le porte: "Nessuna negoziazione in corso"

La holding della famiglia Agnelli, tramite una nota ufficiale, ha chiuso con fermezza alla cessione del club bianconero: "Vogliamo cancellare ogni rumors".

La Juventus non è in vendita. 

Nonostante un’offerta da 1.1 miliardi di euro da parte di Tether, la holding Exor ha smentito categoricamente - attraverso una nota ufficiale - qualsiasi trattativa per cedere le quote di maggioranza del club bianconero. 

La famiglia Agnelli conferma la propria volontà di mantenere il controllo della società e garantire stabilità tecnica e gestionale, rassicurando tifosi e mercato sul futuro della squadra.

  • L'OFFERTA DI TETHER: OLTRE UN MILIARDO DI EURO SUL TAVOLO

    Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Tether, società che detiene già oltre il 10% di quote della Juventus, avrebbe presentato a Exor una proposta vincolante per acquistare l’intera quota del 65,4% del club bianconero. 

    L’offerta, tutta in denaro, prevedeva un prezzo di 2,66 euro per azione, valutando la società circa 1.1 miliardi di euro e riconoscendo un premio del 20% sul valore di borsa. 

    Tether, inoltre, avrebbe promesso di mettere sul piatto anche circa 1 miliardo di euro per rafforzare la squadra e sviluppare nuovi progetti.

  • LA CONFERMA DEL CEO: "INVIATA UNA PROPOSTA UFFICIALE"

    "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club."

    Ardoino ha aggiunto in seguito: "Per me, la Juventus ha sempre fatto parte della mia vita. Sono cresciuto con questa squadra. Da ragazzo, ho imparato cosa significassero impegno, resilienza e responsabilità, guardando la Juventus affrontare con dignità successi e avversità. Queste lezioni mi sono rimaste impresse a lungo dopo il fischio finale. Il nostro interesse per la Juventus nasce da profonda ammirazione e rispetto. La Juventus è un simbolo di eccellenza italiana con una presenza davvero globale, costruita nel corso delle generazioni attraverso il duro lavoro, l'ambizione e la lealtà incrollabile dei suoi tifosi. Questi valori rispecchiano il modo in cui abbiamo costruito Tether, con pazienza, indipendenza e un'attenzione alla resilienza a lungo termine. Tether gode di una solida solidità finanziaria e intende supportare la Juventus con un capitale stabile e un orizzonte temporale a lungo termine. Il nostro obiettivo è contribuire positivamente al futuro del club, sostenere le prestazioni sportive ai massimi livelli e aiutare la Juventus a continuare a crescere in modo sostenibile in un panorama sportivo e mediatico globale in rapida evoluzione. Questa proposta è fatta con umiltà e profondo senso di responsabilità nei confronti del club, dei suoi tifosi e della sua tradizione. Crediamo che la storia della Juventus sia ancora tutta da scrivere e che i suoi prossimi capitoli possano essere definiti da forza, continuità e ambizione". 

  • IL COMUNICATO DI TETHER

    "Tether ha presentato a Exor una proposta vincolante interamente in contanti per l'acquisizione dell'intera partecipazione in Juventus Football Club. Subordinatamente alle approvazioni normative, Tether intende lanciare un'offerta pubblica per le azioni rimanenti allo stesso prezzo, interamente finanziata con capitale proprio e supportata da un impegno a lungo termine nei confronti del club.

    Questa proposta riflette la convinzione che la Juventus sia più di una semplice squadra di calcio. Per generazioni, la Juventus è stata sinonimo di disciplina, ambizione e della forza silenziosa di chi ricostruisce e va avanti, stagione dopo stagione. È un club che ha plasmato l'identità sportiva italiana e si è guadagnato la fedeltà dei tifosi di tutto il mondo."

  • FISSATA UNA SCADENZA RAVVICINATA

    Sempre secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’offerta prevede una scadenza molto stretta: Exor avrebbe dovuto rispondere entro le 18:00 del 22 dicembre 2025, pena la decadenza automatica della proposta. 

    La rapidità della scadenza sottolinea l’urgenza di Tether di chiudere l'operazione per aggiudicarsi quanto prima la quota di maggioranza del club. 

  • LA PRESA DI POSIZIONE DI EXOR: "NESSUNA NEGOZIAZIONE IN CORSO"

    Exor, tramite una nota sintetica ma chiara, ha smentito tutte le voci di vendita: "Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". 

    La holding della famiglia Agnelli ribadisce così che il club resta saldamente sotto il proprio controllo, smentendo rumors e speculazioni di una possibile cessione. 

