Offerta del Galatasaray per Rafael Leao: il Milan rifiuta 35 milioni di euro

Il Galatasaray. forte del gradimento di Leao alla destinazione, si è preso del tempo per discutere internamente del dossier sul portoghese. L'idea del club turco è quella di presentare una nuova offerta al Milan nelle prossime ore che, probabilmente, si avvicinerà a quota 40 milioni di euro. Leao ha detto 'no' al Fenerbahce nei giorni perché non convinto del progetto tecnico, allo stato attuale solo il Galatasaray è in corsa per il suo acquisto.