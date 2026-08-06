Il Galatasaray passa dalla teoria alla pratica per Leao: dopo i contatti con il Milan dei giorni scorsi il club campione di Turchia ha presentato una proposta ufficiale nelle scorse ore. Cardinale è ancora disponibile a cedere il portoghese nonostante i segnali distensivi arrivati sia dal giocatore che da Amorim negli ultimi giorni.
Offerta del Galatasaray per Rafael Leao: il Milan rifiuta 35 milioni di euro
NO DEL MILAN
Questa mattina il Galatasaray ha inviato una PEC al Milan con dentro la prima proposta ufficiale per Leao: 35 milioni di euro a titolo definitivo e non più prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero considera questa proposta troppo bassa e continua a chiedere 50 milioni per il cartellino del suo numero 10. La proposta è stata quindi rifiutata.
NUOVA OFFERTA IN ARRIVO
Il Galatasaray. forte del gradimento di Leao alla destinazione, si è preso del tempo per discutere internamente del dossier sul portoghese. L'idea del club turco è quella di presentare una nuova offerta al Milan nelle prossime ore che, probabilmente, si avvicinerà a quota 40 milioni di euro. Leao ha detto 'no' al Fenerbahce nei giorni perché non convinto del progetto tecnico, allo stato attuale solo il Galatasaray è in corsa per il suo acquisto.
- PubblicitàPubblicità
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.