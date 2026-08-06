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Rafael Leao MilanGetty
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Offerta del Galatasaray per Rafael Leao: il Milan rifiuta 35 milioni di euro

Calciomercato
Milan

Primo tentativo ufficiale del Galatasaray per Rafael Leao: il Milan ha rifiutato l'offerta dei turchi.

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Il Galatasaray passa dalla teoria alla pratica per Leao: dopo i contatti con il Milan dei giorni scorsi il club campione di Turchia ha presentato una proposta ufficiale nelle scorse ore. Cardinale è ancora disponibile a cedere il portoghese nonostante i segnali distensivi arrivati sia dal giocatore che da Amorim negli ultimi giorni.

  • NO DEL MILAN

    Questa mattina il Galatasaray ha inviato una PEC al Milan con dentro la prima proposta ufficiale per Leao: 35 milioni di euro a titolo definitivo e non più prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero considera questa proposta troppo bassa e continua a chiedere 50 milioni per il cartellino del suo numero 10. La proposta è stata quindi rifiutata.

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  • NUOVA OFFERTA IN ARRIVO

    Il Galatasaray. forte del gradimento di Leao alla destinazione, si è preso del tempo per discutere internamente del dossier sul portoghese. L'idea del club turco è quella di presentare una nuova offerta al Milan nelle prossime ore che, probabilmente, si avvicinerà a quota 40 milioni di euro. Leao ha detto 'no' al Fenerbahce nei giorni perché non convinto del progetto tecnico, allo stato attuale solo il Galatasaray è in corsa per il suo acquisto.

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