Offerta del New York City per Pulisic, il Milan dice no: ma ora serve un rinnovo alla Leao

Il NYCFC, che si trasferirà in un nuovo stadio nel Queens dall'estate del 2027, vuole fare le cose in grande e ha pensato alla stella statunitense, che con la maglia a stelle e strisce ha segnato 33 goal in 87 partite: la proposta è di quelle che cambiano la carriera, ovvero 10 milioni di dollari netti a stagione per i prossimi cinque anni. L'entourage di Pulisic non ha commentato, così come il diretto interessato, che vuole concentrarsi solo sul Mondiale di casa. Dopo aver saltato la sfida contro l'Australia per un problema muscolare, dovrebbe tornare a disposizione per il match contro la Turchia (dovrebbe essere in campo, non è ancora chiaro se da titolare o da subentrato).



