Niente New York City per Christian Pulisic. Almeno secondo Espn, secondo il quale il Milan avrebbe respinto al mittente la proposta della franchigia della Major League Soccer per il 10 degli Stati Uniti, impegnato al Mondiale in casa. L'ex giocatore di Borussia Dortmund e Chelsea è considerato incedibile da Gerry Cardinale, che non intende ascoltare offerte per il suo cartellino. Una scelta condivisa anche dal nuovo allenatore Amorim, che considera l'americano al centro del progetto. Pulisic salvo prese di posizioni forti resterà in rossonero anche il prossimo anno.
Offerta del New York City per Pulisic, il Milan dice no: ma ora serve un rinnovo alla Leao
LA PROPOSTA DI NWCFC
Il NYCFC, che si trasferirà in un nuovo stadio nel Queens dall'estate del 2027, vuole fare le cose in grande e ha pensato alla stella statunitense, che con la maglia a stelle e strisce ha segnato 33 goal in 87 partite: la proposta è di quelle che cambiano la carriera, ovvero 10 milioni di dollari netti a stagione per i prossimi cinque anni. L'entourage di Pulisic non ha commentato, così come il diretto interessato, che vuole concentrarsi solo sul Mondiale di casa. Dopo aver saltato la sfida contro l'Australia per un problema muscolare, dovrebbe tornare a disposizione per il match contro la Turchia (dovrebbe essere in campo, non è ancora chiaro se da titolare o da subentrato).
PROBLEMA RINNOVO
E' chiaro che per il Milan il rinnovo di Pulisic deve diventare la priorità. La scadenza del contratto, giugno 2027, non è lontana, tutto deve essere sistemato prima dell'inizio della nuova stagione. Le negoziazioni erano iniziate un anno e mezzo fa, ma quando sembrava si potesse trovare una quadra per il prolungamento almeno fino al 2030 a uno stipendio di 5 milioni di euro più bonus (a salire), è calato il silenzio tra le parti. Le parole giuste andranno trovate dopo i Mondiali, quando Pulisic chiederà un ingaggio in linea o superiore a quello di Rafa Leao, al momento il più pagato della rosa con uno stipendio che con bonus raggiungibili tocca i 7 milioni all’anno.
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MILAN GRANDE CLUB
"Prima del Mondiale Pulisic aveva parlato così del Milan, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Posso solo dire che il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto… Alla fine, sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita. In questo momento, però, il mio focus è qui in America".