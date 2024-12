Occasione dal 1' per Terracciano, esordio stagionale per Sportiello: il Milan dà una chance alle 'seconde linee' contro il Sassuolo

AC Milan vs Sassuolo

Il match di Coppa Italia può rivelarsi la giusta vetrina per alcuni giocatori 'secondari', che avranno modo di dimostrare la loro affidabilità.

Per il Milan è già tempo di scendere nuovamente in campo: a San Siro andranno in scena gli ottavi di finale di Coppa Italia e il Sassuolo sarà l'avversaria dei rossoneri.

Paulo Fonseca ha già dichiarato che tiene molto a questa competizione ma sarà comunque costretto ad effettuare alcuni cambi, soprattutto viste le assenze di Mike Maignan e di Theo Hernandez.

Ecco allora che chi fino a qui ha giocato meno avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore: Marco Sportiello farà il suo esordio stagionale, mentre Filippo Terracciano avrà una nuova chance per convincere l'allenatore portoghese.