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Amorim Milan GOAL ItaliaGetty GOAL
Antonio Torrisi

Gli obiettivi di Amorim: rafforzare il Milan nonostante l'Europa League, tra la permanenza di Maignan e Rabiot a Hjulmand

Calciomercato
Milan

Nonostante la situazione molto complessa dal punto di vista dirigenziale, il Milan prova a partire dal suo nuovo allenatore per costruire il suo futuro.

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Una cosa è certa e va detta in presenza: già parlare di calciomercato e di obiettivi di un club che non ha neanche un direttore sportivo è inusuale, ma il fatto che ci sia un allenatore, e che nel 2026 le cose possano trapelare facilmente, ci può aiutare a comprendere un po' della direzione che potrebbe prendere il Milan da qui al prossimo futuro.

Perché se è vero che all'annuncio di Ruben Amorim non è seguita la nomina di un dirigente che possa accompagnarlo nelle strategie e nelle scelte tecniche, nonostante si parli di Domenico Teti, le settimane scorrono e, pur col Mondiale in corso, alcune basi vanno gettate.

Uno su tutti è l'obiettivo del nuovo allenatore portoghese: rafforzare il Milan nonostante la mancata qualificazione in Champions League della passata stagione. E questo si intreccia al mercato e ad alcune permanenze che devono realizzarsi.

  • AMORIM CHIAMA MAIGNAN E RABIOT?

    Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, una delle prime mosse di Ruben Amorim sarebbe stata quella di telefonare a due dei pilastri dello spogliatoio del Milan: Mike Maignan (capitano) e Adrien Rabiot (che pur essendo arrivato l'anno scorso è già una certezza).

    I due francesi hanno situazioni molto diverse tra loro, com'è noto.

    Per Maignan si tratta di ambizioni: il portiere ha rinnovato negli scorsi mesi fino al 2031, ma la mancata qualificazione in Champions League sembra aver portato il suo agente a sondare il terreno con diversi club europei. Per cambiare aria, sì, e per continuare a inseguire la definitiva consacrazione a uno dei migliori in Europa, per quanto riguarda il suo ruolo.

    Rabiot è tornato in Italia grazie a Massimiliano Allegri, invece, e non è da escludere un suo trasferimento al Napoli, una volta concretizzatosi l'arrivo del tecnico livornese.

    Per questo motivo Ruben Amorim avrebbe telefonato a entrambi provando a convincerli a rimanere in rossonero.

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  • HJULMAND OBIETTIVO DEL MILAN?

    C'è poi il discorso "pupilli": Ruben Amorim ne ha uno che ha già legato il suo destino all'Italia. Morten Hjulmand.

    Sì, quel Morten Hjulmand che Amorim ha voluto allo Sporting CP, prelevandolo dal Lecce (pagandolo 20 milioni di euro nel 2023), e che conosce bene la Serie A.

    Ma perché allora non lo prese al Manchester United? Perché i Red Devils non pagarono la clausola di 80 milioni di euro. Tanti soldi.

    E il Milan pagherà gli 80 milioni di euro per Hjulmand? No, ma potrebbe trattare, considerando anche la volontà del calciatore e i legami con Amorim: il contratto del danese è fino al 2028, ma sembra esserci un retroscena interessante.

    Una promessa, secondo La Gazzetta dello Sport, strappata allo Sporting: ovvero che se fosse rimasto anche nella stagione 2025/26 sarebbe stato ceduto a un prezzo minore rispetto alla clausola e che potrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro.

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  • INTEGRALISMO TATTICO

    Restano da capire alcuni punti, comunque: Amorim è, com'è noto, molto rigido dal punto di vista tattico. O si fa come dice lui, seguendo il percorso del 3-4-3 (o 3-4-2-1), o niente.

    Per questo motivo la riconferma i Maignan, ideale per il gioco di Amorim, e quella di Rabiot diventano punti fondamentali su cui lavorare, come del resto la ricerca di un centravanti, che continuerà, più di prima, per affidargli il profilo giusto. Certo, manca il direttore sportivo, ancora. Non è mica un dettaglio, ma Amorim i suoi obiettivi per rafforzare il Milan nonostante l'Europa League li ha già fissati.