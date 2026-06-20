Gli obiettivi di Amorim: rafforzare il Milan nonostante l'Europa League, tra la permanenza di Maignan e Rabiot a Hjulmand

Una cosa è certa e va detta in presenza: già parlare di calciomercato e di obiettivi di un club che non ha neanche un direttore sportivo è inusuale, ma il fatto che ci sia un allenatore, e che nel 2026 le cose possano trapelare facilmente, ci può aiutare a comprendere un po' della direzione che potrebbe prendere il Milan da qui al prossimo futuro.

Perché se è vero che all'annuncio di Ruben Amorim non è seguita la nomina di un dirigente che possa accompagnarlo nelle strategie e nelle scelte tecniche, nonostante si parli di Domenico Teti, le settimane scorrono e, pur col Mondiale in corso, alcune basi vanno gettate.

Uno su tutti è l'obiettivo del nuovo allenatore portoghese: rafforzare il Milan nonostante la mancata qualificazione in Champions League della passata stagione. E questo si intreccia al mercato e ad alcune permanenze che devono realizzarsi.