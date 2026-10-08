Obaretin è una nuova speranza per l'Italia: "Al Milan mi sembrava di sognare, Conte e Allegri mi hanno formato, adesso in Ligue 1 sogno la Nazionale"

Partiamo dalla scelta fatta in estate che ti ha portato qui al Lorient: cosa ti ha convinto del progetto? C’è stato qualcuno in particolare che ti ha parlato e convinto a fare questa tua prima esperienza all'estero?

"Allora, innanzitutto il progetto mi è piaciuto fin da subito, quando ho parlato con il direttore sportivo e appunto mi ha spinto a venire qua. Poi c'è il lato personale, perché volevo provare una esperienza all'estero. Come seconda cosa, mi piace il fatto che sono stati subito chiari con me qua. Mi piace come la Ligue 1 sia un campionato dove giocano molti giovani e anche la nostra squadra è una squadra piena di giovani.





Arrivi in Francia dopo tre stagioni da professionista comunque in giro per l'Italia. Cosa pensi di aver imparato in queste esperienze e con quale obiettivo personale e cosa ti porti qui al Lorient?

"Sicuramente in tutte queste esperienze che ho fatto in prestito ho imparato tante cose da tutti i vari allenatori che ho avuto. Arrivo qua sempre con la voglia di migliorare, di dare il massimo per la squadra. Sicuramente è un campionato difficile non è facile, ogni partita è tosta e io darò sempre il massimo e mi metterò a disposizione della squadra.





Prima della sosta è arrivato il tuo esordio. Qual è stata la prima cosa che ti ha colpito dentro e fuori dal campo?

È stato molto molto bello ero molto contento del mio esordio, mi ha colpito l'intensità che c'è in campo, l'intensità di gioco. Poi gli stadi... devo essere sincere io venivo dalla Serie B, quindi diciamo che gli stadi qua in confronto sono più pieni c'è molta più gente, sono più grandi. Quindi mi ha dato un bell'impatto e sono contento. Ora mi metto a sotto a lavorare che stiamo preparando la partita contro il Paris FC.