Obaretin è una nuova speranza per l'Italia: "Al Milan mi sembrava di sognare, Conte e Allegri mi hanno formato, adesso in Ligue 1 sogno la Nazionale"

Nosa Edward Obaretin ha fatto una scelta coraggiosa per la sua giovanissima carriera. Il difensore classe 2003 ha scelto in estate di lasciare il Napoli per andare per la prima volta della sua vita all'estero, al Lorient in Ligue 1, con un obiettivo chiaro in mente: riuscire finalmente ad esplodere, in un campionato formativo soprattutto per giocatori come lui.
Nell'intervista concessa in esclusiva a Goal Italia e Calciomercato, l'ex-Napoli e Milan fra le altre, con un passato in prestito in Serie B con tanti club come Bari, Trento ed Empoli, ha voluto raccontare il suo percorso, la voglia di emergere, cos'ha imparato sulla la guida di Antonio Conte e Massimiliano Allegri e gli esempi dei grandi giocatori con cui si è confrontato come Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, ma anche Rrhamani e i centrali azzurri. E proprio l'azzurro rimane lì sullo sfondo, un sogno che la Ligue 1 potrebbe aiutarlo a percorrere.