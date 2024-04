L'attaccante non è presente neanche in panchina per il ritorno dei quarti di Conference League, in tribuna invece Bonaventura.

Due assenze a sorpresa nella Fiorentina che si gioca l'accesso alla semifinale di Conference League contro il Viktoria Plzen. Nonostante fossero regolarmente nell'elenco dei convocati, infatti, non saranno della partita sia Giacomo Bonaventura che M'Bala Nzola. Ma se il primo è alle prese con un problema fisico e assisterà alla gara dalla tribuna, il secondo invece non è neppure presente allo stadio.