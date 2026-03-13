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CM Stadio Roma Pietralata populous 2026
Michael Baldoin

Nuovo stadio della Roma: arriva l'ok dal Comune per il progetto di fattibilità, cosa succede ora

Il Comune di Roma ha dato il via libera al progetto di fattibilità per la costruzione del nuovo stadio di Pietralata. Entusiasta il sindaco: "I lavori inizieranno nel 2027".

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Grandissime novità per la Roma, con la società giallorossa che guarda con grande attenzione al futuro: è arrivato l’ok da parte del Comune per il nuovo stadio.

L’impianto, che sorgerà a Pietralata, quartiere situato nella zona nord-est della città, si farà. Tra qualche anno la formazione capitolina potrà quindi contare su una nuova casa.

Dopo il via libera del Comune è arrivato anche il commento entusiasta del sindaco Roberto Gualtieri, che ha confermato l’inizio dei lavori per i primi mesi del 2027: "Sarà un’opera straordinaria".

  • PROGETTO DI FATTIBILITÀ: ARRIVA L'OK DEL COMUNE

    Nella giornata di oggi, venerdì 13 marzo, è arrivato l’ok definitivo da parte del Comune al cosiddetto PFTE, ovvero il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica presentato dalla società per il nuovo stadio.

    Si tratta di un primo passo necessario e fondamentale per procedere verso l’effettiva realizzazione dell’impianto che, in futuro, ospiterà le partite della squadra giallorossa.

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  • IL COMMENTO DEL SINDACO: "SIAMO FELICI: I LAVORI INIZIERANNO NEL 2027"

    Ai microfoni di Sky Sport, il sindaco Gualtieri ha commentato con entusiasmo l'approvazione del progetto: "Siamo tutti molto contenti, è stato un sì a larghissima maggioranza. La prima pietra a inizio 2027. Sarà un'opera straordinaria dal punto di vista dell'impiantistica sportiva e sarà uno degli stadi più belli del mondo, ma è anche un sì alla riqualificazione di un intero quadrante. La Roma realizzerà dei parchi, uno di 6,9 ettari e saranno aperti a tutti i cittadini. Sarà una Pietralata aperta. Se si lavora bene è un segnale che queste grandi opere si possono fare, con rapidità, rigore e ricadute positive sociali e ambientali".

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  • COSA SUCCEDE ORA?

    L'approvazione del progetto rappresenta soltanto il primo di diversi step che accompagneranno la Roma verso la realizzazione del nuovo stadio.

    Il prossimo passaggio sarà la Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Lazio, un momento in cui verranno valutati e approvati tutti i dettagli tecnici e amministrativi del progetto.

    Una volta ottenuto anche questo via libera, si potrà procedere con la firma degli atti burocratici e con l’affidamento dei lavori alle imprese incaricate.

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