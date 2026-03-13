Nuovo stadio della Roma: arriva l'ok dal Comune per il progetto di fattibilità, cosa succede ora

Grandissime novità per la Roma, con la società giallorossa che guarda con grande attenzione al futuro: è arrivato l’ok da parte del Comune per il nuovo stadio.
L’impianto, che sorgerà a Pietralata, quartiere situato nella zona nord-est della città, si farà. Tra qualche anno la formazione capitolina potrà quindi contare su una nuova casa.
Dopo il via libera del Comune è arrivato anche il commento entusiasta del sindaco Roberto Gualtieri, che ha confermato l’inizio dei lavori per i primi mesi del 2027: "Sarà un’opera straordinaria".