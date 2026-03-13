Nuovo stadio della Roma: arriva l'ok dal Comune per il progetto di fattibilità, cosa succede ora

Ai microfoni di Sky Sport, il sindaco Gualtieri ha commentato con entusiasmo l'approvazione del progetto: "Siamo tutti molto contenti, è stato un sì a larghissima maggioranza. La prima pietra a inizio 2027. Sarà un'opera straordinaria dal punto di vista dell'impiantistica sportiva e sarà uno degli stadi più belli del mondo, ma è anche un sì alla riqualificazione di un intero quadrante. La Roma realizzerà dei parchi, uno di 6,9 ettari e saranno aperti a tutti i cittadini. Sarà una Pietralata aperta. Se si lavora bene è un segnale che queste grandi opere si possono fare, con rapidità, rigore e ricadute positive sociali e ambientali".