Nuovo sponsor di maglia Juventus, può tornare Jeep insieme a Visit Detroit: obiettivo averlo per il Mondiale per Club

Il clubè in trattativa per il main sponsor: ipotesi ritorno di Jeep e accordo con l'ente turistico, solo uno può comparire al Mondiale.

La Juventus guarda al passato in campo, con l'opzione Antonio Conte come nuovo allenatore per la prossima stagione ma anche fuori, per quanto riguarda le vicende extra. E infatti, si fa avanti lo scenario che Jeep ritorni ad essere il principale sponsor di maglia dei bianconeri. Il marchio della famiglia Stellantis era stato il main sponsor fino alla passata stagione, quando poi il contratto terminò e non fu rinnovato.

Come riferisce SportBusiness, Jeep starebbe valutando di sponsorizzare nuovamente la Juventus ma non da solo. Sarebbe infatti una sponsorizzazione condivisa con l’ente turistico Visit Detroit.

Ecco le ultime sulla trattativa e cosa dice il regolamento sulla possibilità di esibire due main sponsor sulla maglia.