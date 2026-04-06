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Vlahovic JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Nuovo problema fisico per Vlahovic: cosa è successo nel corso di Juventus-Genoa

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Dusan Vlahovic sarebbe dovuto entrare in campo nel corso di Juventus-Genoa, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca: per lui ghiaccio e ritorno negli spogliatoi.

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La Juventus potrebbe essere costretta a fare i conti con un nuovo problema fisico occorso a Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo, che prima della sosta era tornato in campo giocando gli ultimi minuti della sfida con il Sassuolo dopo un'assenza di oltre tre mesi, non è stato tra i protagonisti di Juventus-Genoa, proprio a causa di un nuovo contrattempo di natura muscolare.

Vlahovic, che era partito dalla panchina, nelle intenzioni di Luciano Spalletti, sarebbe dovuto entrare nella ripresa verso l'ora di gioco.

  • IL RISCALDAMENTO E IL PROBLEMA FISICO

    Come riportato da 'DAZN', verso l'ora di gioco, Luciano Spalletti ha deciso di lanciare nella mischia Dusan Vlahovic.

    All'attaccante bianconero, che fino a quel momento aveva svolto riscaldamento a bordo campo, è stato chiesto da uno dei membri dello staff tecnico se fosse pronto ad entrare in campo, ma ha fatto sapere di essere alle prese con un problema fisico e quindi è tornato ad accomodarsi in panchina.

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  • GHIACCIO E RITORNO NEGLI SPOGLIATOI

    Pochi minuti dopo essere tornato in panchina, Dusan Vlahovic l'ha lasciata per dirigersi questa volta direttamente negli spogliatoi.

    Lo ha fatto dopo che gli era stato applicato del ghiaccio.

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  • MILIK IN CAMPO AL SUO POSTO

    A causa di questo contrattempo di natura fisica occorso a Dusan Vlahovic, Luciano Spalletti ha dovuto rivedere i suoi piani ed ha dunque deciso di giocarsi la carta Milik.

    L'attaccante polacco ha poi fatto il suo ingresso in campo al 67' per sostituire Jonathan David.

  • LE CONDIZIONI DI VLAHOVIC

    Saranno ovviamente solo le prossime ore a dire di più sulle reali condizioni di Vlahovic e sull'entità del problema riportato.

    Con ogni probabilità, l'attaccante bianconero verrà sottoposto agli accertamenti di rito che faranno chiarezza sullo stato del suo polpaccio.

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