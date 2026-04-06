Nuovo problema fisico per Vlahovic: cosa è successo nel corso di Juventus-Genoa

La Juventus potrebbe essere costretta a fare i conti con un nuovo problema fisico occorso a Dusan Vlahovic.
L'attaccante serbo, che prima della sosta era tornato in campo giocando gli ultimi minuti della sfida con il Sassuolo dopo un'assenza di oltre tre mesi, non è stato tra i protagonisti di Juventus-Genoa, proprio a causa di un nuovo contrattempo di natura muscolare.
Vlahovic, che era partito dalla panchina, nelle intenzioni di Luciano Spalletti, sarebbe dovuto entrare nella ripresa verso l'ora di gioco.