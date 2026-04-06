Nuovo problema fisico per Vlahovic: cosa è successo nel corso di Juventus-Genoa

Come riportato da 'DAZN', verso l'ora di gioco, Luciano Spalletti ha deciso di lanciare nella mischia Dusan Vlahovic.

All'attaccante bianconero, che fino a quel momento aveva svolto riscaldamento a bordo campo, è stato chiesto da uno dei membri dello staff tecnico se fosse pronto ad entrare in campo, ma ha fatto sapere di essere alle prese con un problema fisico e quindi è tornato ad accomodarsi in panchina.