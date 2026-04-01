Nuovo presidente FIGC, De Laurentiis vota Malagò per il dopo-Gravina: "Con lui in due anni saremmo nuovamente forti"

"Bisogna azzerare tutto e ripartire da domattina, se Malagò se ne interessasse in un biennio saremmo forti nuovamente. Non c'è bisogno che ne parli bene, è un amico di famiglia. Uno come Malagò è abituato a fare sempre il meglio, è un grande professionista e l'ha dimostrato nel mondo dello sport. Noi sappiamo cosa non funziona, magari a Malagò non interesserà ma lo conosco, è dotato di umiltà, non ha bisogno di un punto di arrivo".