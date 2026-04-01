Nuovo presidente FIGC, De Laurentiis vota Malagò per il dopo-Gravina: "Con lui in due anni saremmo nuovamente forti"

Per la terza volta consecutiva l’Italia manca l’accesso al Mondiale e, come già accaduto nelle due occasioni precedenti, all’indomani dell’eliminazione contro la Bosnia la sensazione è quella di dover resettare nuovamente il movimento calcistico e ripartire da zero.
È chiaro ed evidente a tutti che qualcosa non stia funzionando: ora sarà necessario capire da dove partire per avviare una rivoluzione positiva e riportare il Paese dove la sua storia impone, tra le grandi nazionali.
Una delle prime soluzioni viene suggerita dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni di Radio CRC ha sottolineato la necessità di un cambio ai vertici della FIGC, indicando il nome di Giovanni Malagò al posto dell’attuale presidente Gabriele Gravina.