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De Laurentiis MalagoGetty Images
Michael Baldoin

Nuovo presidente FIGC, De Laurentiis vota Malagò per il dopo-Gravina: "Con lui in due anni saremmo nuovamente forti"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

All’indomani della cocente eliminazione della Nazionale ai playoff dei Mondiali, il presidente del Napoli ha parlato con chiarezza della necessità di un cambio ai vertici della FIGC: "Uno come Malagò è abituato a fare sempre il meglio, è un grande professionista".

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Per la terza volta consecutiva l’Italia manca l’accesso al Mondiale e, come già accaduto nelle due occasioni precedenti, all’indomani dell’eliminazione contro la Bosnia la sensazione è quella di dover resettare nuovamente il movimento calcistico e ripartire da zero.

È chiaro ed evidente a tutti che qualcosa non stia funzionando: ora sarà necessario capire da dove partire per avviare una rivoluzione positiva e riportare il Paese dove la sua storia impone, tra le grandi nazionali.

Una delle prime soluzioni viene suggerita dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni di Radio CRC ha sottolineato la necessità di un cambio ai vertici della FIGC, indicando il nome di Giovanni Malagò al posto dell’attuale presidente Gabriele Gravina.

  • "CON MALAGÒ IN DUE ANNI SAREMMO FORTI NUOVAMENTE"

    "Bisogna azzerare tutto e ripartire da domattina, se Malagò se ne interessasse in un biennio saremmo forti nuovamente. Non c'è bisogno che ne parli bene, è un amico di famiglia. Uno come Malagò è abituato a fare sempre il meglio, è un grande professionista e l'ha dimostrato nel mondo dello sport. Noi sappiamo cosa non funziona, magari a Malagò non interesserà ma lo conosco, è dotato di umiltà, non ha bisogno di un punto di arrivo". 

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  • CHI È MALAGÒ?

    Giovanni Malagò è stato presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dal febbraio 2013 al giugno 2025, quando gli è succeduto l’attuale presidente Luciano Buonfiglio.

    È stato inoltre presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, svolgendo un ruolo chiave nell’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali in Italia, evento che ha ottenuto grande successo sia sul piano sportivo sia in termini di visibilità internazionale.

    Ad oggi è membro del Comitato Olimpico Internazionale e resta una delle figure più influenti dello sport italiano.

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  • IL RAPPORTO DI MALAGÒ CON IL CALCIO

    Malagò è legato al mondo dello sport, compreso il calcio, in modo molto stretto, ma più che un “uomo di campo” è una figura di raccordo e governance.

    È un dirigente abile a muoversi tra la molteplicità di discipline, calcio compreso, con un approccio principalmente istituzionale più che tecnico.

    Nel 2018 è stato chiamato a intervenire direttamente sulla crisi della FIGC e della Lega Serie A, assumendo un ruolo di supervisione commissariale dopo le dimissioni del presidente Carlo Tavecchio.

    In quell’occasione Malagò nominò Roberto Fabbricini commissario straordinario della FIGC, incarico che Fabbricini mantenne per circa sette mesi, da febbraio a ottobre 2018, fino all’elezione del nuovo presidente, Gabriele Gravina.