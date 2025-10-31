Pubblicità
Nottingham Forest v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Andrea Ajello

Nuovo infortunio per Paul Pogba: l'ex Juventus rimanda ancora l'esordio con il Monaco

Niente da fare per Paul Pogba che salterà anche la prossima partita del Monaco: problema alla caviglia per il francese.

Sembrava poter essere questa la giornata di Ligue 1 per rivedere Paul Pogba in campo, o almeno tra i convocati ma non sarà così. Il centrocampista francese salterà anche la prossima partita di campionato.

Il Monaco scenderà in campo contro il Paris FC e dovrà fare a meno ancora una volta del Campione del Mondo. In giornata infatti, alla vigilia della sfida, Pogba ha dato forfait per un problema alla caviglia accusato in allenamento.

Le sue condizioni e quanto dovrà stare fermo dopo l'ennesimo problema fisico. 

  • ZERO MINUTI IN STAGIONE

    Pogba, arrivato da svincolato in estate dopo la fine della squalifica per doping, non si è ancora visto in campo con il Monaco. 

    Il francese non ha avuto infortuni in questi mesi ma ha dovuto recuperare completamente la condizione fisica facendo un lavoro specifico per tornare in condizione. 

    Proprio nel momento in cui sembrava pronto a ottenere la prima convocazione, si ferma. 

  • COSA AVEVA DETTO L'ALLENATORE

    "È possibile che Paul venga reintegrato in gruppo. C’è ancora un allenamento con un certo carico di lavoro, ma se si sentirà bene, saremmo perfettamente in linea con il percorso stabilito. Non sarebbe illogico vederlo nella lista dei convocati", aveva dichiarato in conferenza stampa il tecnico Sebastien Pocognoli.

    C'era quindi la fiducia e l'ottimismo dell'allenatore di avere per la prima volta a disposizione Pogba. 

  • DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA

    Nell'ultimo allenamento Pogba ha riportato un infortunio alla caviglia; in particolare si tratta di una distorsione. Niente di grave ma comunque un guaio fisico che gli impedirà di essere convocato per il match contro il Paris FC. 

    Dovrebbe comuque essere a disposizione del Monaco per la prossima settimana, come riferisce Fabrizio Romano.

  • L'ULTIMA PARTITA DI POGBA

    Ma da quanto tempo Pogba non gioca una partita ufficiale? Ormai  sono passati anni; l'ultima gara giocata dal francese è stata nel settembre 2022, in Empoli-Juventus, quando subentrò nel secondo tempo.

    Poi la lunga squalifica per doping, terminata a marzo 2025 e questi mesi in cui sta cercando di ritrovare la condizione fisica. 

