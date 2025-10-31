Nuovo infortunio per Paul Pogba: l'ex Juventus rimanda ancora l'esordio con il Monaco

Pogba, arrivato da svincolato in estate dopo la fine della squalifica per doping, non si è ancora visto in campo con il Monaco.

Il francese non ha avuto infortuni in questi mesi ma ha dovuto recuperare completamente la condizione fisica facendo un lavoro specifico per tornare in condizione.

Proprio nel momento in cui sembrava pronto a ottenere la prima convocazione, si ferma.