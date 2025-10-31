Nuovo infortunio per Paul Pogba: l'ex Juventus rimanda ancora l'esordio con il Monaco

Sembrava poter essere questa la giornata di Ligue 1 per rivedere Paul Pogba in campo, o almeno tra i convocati ma non sarà così. Il centrocampista francese salterà anche la prossima partita di campionato.
Il Monaco scenderà in campo contro il Paris FC e dovrà fare a meno ancora una volta del Campione del Mondo. In giornata infatti, alla vigilia della sfida, Pogba ha dato forfait per un problema alla caviglia accusato in allenamento.
Le sue condizioni e quanto dovrà stare fermo dopo l'ennesimo problema fisico.