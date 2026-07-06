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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Nuovo infortunio alla caviglia per Gimenez, Milan in ansia: le condizioni dell'attaccante messicano e i tempi di recupero

Coppa del Mondo
Serie A
Messico vs Inghilterra
Messico
Milan
Inghilterra
S. Gimenez

C'è preoccupazione per le condizioni di Santi Gimenez, infortunatosi nuovamente nel corso della sfida tra Messico e Inghilterra: si tratta di un problema alla stessa caviglia già operata lo scorso dicembre.

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Dopo una stagione da dimenticare, anche un Mondiale (almeno dal punto di vista personale) da cancellare: solo brutte notizie per Santiaago Gimenez, che nella notte in cui il Messico viene eliminato all'Azteca dall'Inghilterra si ritrova nuovamente ai box. L'attaccante del Milan, subentrato nella ripresa a Mora, è stato costretto a lasciare il campo in barella nei minuti finali dopo un movimento innaturale della caviglia destra, la stessa già operata lo scorso dicembre.

Un infortunio che ora mette a rischio un eventuale trasferimento del Bebote, che era stato accostato nelle ultime settimane all'Orlando City.

  • LE CONDIZIONI DI GIMENEZ

    Per Gimenez, infortunatosi in pieno recupero andando a contendere un pallone a Spence, i primi accertamenti hanno evidenziato, secondo quanto riportato dai media messicani, una distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Esclusa quindi l'ipotesi frattura, che sembrava quasi inevitabile vista la dinamica dell'incidente.

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    Per il Bebote si profila uno stop di circa 6-8 settimane: Gimenez sarà dunque costretto a saltare almeno la prima giornata di campionato, ma considerando che di fatto non avrà svolto la preparazione precampionato, è presumibile che il suo ritorno in campo avvenga non prima di settembre.

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  • L'OPERAZIONE A DICEMBRE 2025

    Gimenez era stato costretto ai box per circa 5 mesi nel corso dell'ultima stagione a causa di un problema alla stessa caviglia. Lo scorso 18 dicembre l'attaccante messicano si era sottoposto ad un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra ad Amsterdam, dopo che la terapia conservativa non aveva dato i risultati sperati.

    Rientrato in campo. a marzo, contro il Torino, aveva concluso la stagione senza mai riuscire a ritrovare la rete, digiuno che si è protratto anche ai Mondiali.

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