Dopo una stagione da dimenticare, anche un Mondiale (almeno dal punto di vista personale) da cancellare: solo brutte notizie per Santiaago Gimenez, che nella notte in cui il Messico viene eliminato all'Azteca dall'Inghilterra si ritrova nuovamente ai box. L'attaccante del Milan, subentrato nella ripresa a Mora, è stato costretto a lasciare il campo in barella nei minuti finali dopo un movimento innaturale della caviglia destra, la stessa già operata lo scorso dicembre.
Un infortunio che ora mette a rischio un eventuale trasferimento del Bebote, che era stato accostato nelle ultime settimane all'Orlando City.