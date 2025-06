Nuovo ct Italia, chi allenerebbe la Nazionale in caso di dimissioni o addio di Spalletti: i nomi

Il tracollo con la Norvegia mette tutto in discussione, anche la posizione di Spalletti: Pioli e Ranieri in pole per sostituire il ct.

Quella dell'Italia contro la Norvegia è stata una sconfitta pesante, per la prestazione in campo, con gli azzurri incapaci di reagire e mai in grado di riaprire la partita. Per il risultato, perché così sono aumentate a dismisura le possibilità che l'Italia debba giocarsi l'accesso al Mondiale in una sfida di playoff. E per le conseguenze che i 90 minuti di Oslo possono avere.

Per il momento, nessuna decisione a caldo, anche perché non c'è tempo ora per pensare a grandi cambiamenti considerando che lunedì l'Italia scenderà di nuovo in campo, questa volta contro la Moldavia. Ma poi?

Nessuno scenario è da escludere comunque, compreso quello delle dimissioni di Spalletti dopo la prossima partita E se le strade del tecnico e dell'Italia si separassero, allora ci sarebbero diversi profili che la federazione potrebbe scegliere al suo posto.