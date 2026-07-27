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Thiago Motta Juventus Inter 16022025Getty Images
Redazione Goal

Nuovo Ct dell'Italia, sale l'idea Thiago Motta: perché l'ex allenatore della Juventus potrebbe mettere d'accordo tutti

Italia
Juventus

Colloqui in corso per l'ex-allenatore della Juventus che metterebbe d'accordo tutti

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Dopo lo stop alla trattativa per Andrea Pirlo con tanto di caso politico e mediatico, la Figc sta provando nuovamente a compattarsi all'interno del nuovo progetto tecnico e che possa portare entro domani alla scelta del nuovo Commissario Tecnico. E in queste ore, riporta la Gazzetta dello Sport, è emerso il nome di Thiago Motta per cui sono in corso in questi istanti dei colloqui serrati fra Maldini e Malagò.


  • MALAGÒ MEDIA CON MALDINI E LEONARDO

    Giovanni Malagò ha fatto capire al nuovo dt Paolo Maldini e all'advisor Leonardo che la scelta su Pirlo non poteva essere percorsa. I due dirigenti hanno fatto capire che erano pronti a rassegnare le dimissioni, ma il Presidente della Figc ha fatto muro e ha ribadito ai due la volontà di fare cerchio sulle loro idee con l'obiettivo di trovare un punto di incontro.

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  • NO A MANCINI E CONTE

    Maldini e Leonardo hanno ribadito il proprio veto per Antonio Conte e Roberto Mancini, ritenuti troppo lontani dalle idee che hanno in mente i due dirigenti. Il nuovo ct dovrà essere allineato sul progetto tecnico e sull'idea di calcio propositivo e offensivo che hanno in testa.

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  • IDEA THIAGO MOTTA, MALAGÒ NON NEGA

    E in quest'ottica sta emergendo il profilo di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus che però lo libererebbe volentieri dai suoi oneri (con tanto di risparmio a bilancio). Il presidente Malagò non ha smentito l'affare "non posso dire né sì, né no" e i contatti con Maldini stanno andando avanti anche in queste ore per arrivare a una quadra che entro domani possa essere ufficializzata.

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