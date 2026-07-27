Dopo lo stop alla trattativa per Andrea Pirlo con tanto di caso politico e mediatico, la Figc sta provando nuovamente a compattarsi all'interno del nuovo progetto tecnico e che possa portare entro domani alla scelta del nuovo Commissario Tecnico. E in queste ore, riporta la Gazzetta dello Sport, è emerso il nome di Thiago Motta per cui sono in corso in questi istanti dei colloqui serrati fra Maldini e Malagò.
Nuovo Ct dell'Italia, sale l'idea Thiago Motta: perché l'ex allenatore della Juventus potrebbe mettere d'accordo tutti
MALAGÒ MEDIA CON MALDINI E LEONARDO
Giovanni Malagò ha fatto capire al nuovo dt Paolo Maldini e all'advisor Leonardo che la scelta su Pirlo non poteva essere percorsa. I due dirigenti hanno fatto capire che erano pronti a rassegnare le dimissioni, ma il Presidente della Figc ha fatto muro e ha ribadito ai due la volontà di fare cerchio sulle loro idee con l'obiettivo di trovare un punto di incontro.
NO A MANCINI E CONTE
Maldini e Leonardo hanno ribadito il proprio veto per Antonio Conte e Roberto Mancini, ritenuti troppo lontani dalle idee che hanno in mente i due dirigenti. Il nuovo ct dovrà essere allineato sul progetto tecnico e sull'idea di calcio propositivo e offensivo che hanno in testa.
- PubblicitàPubblicità
IDEA THIAGO MOTTA, MALAGÒ NON NEGA
E in quest'ottica sta emergendo il profilo di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus che però lo libererebbe volentieri dai suoi oneri (con tanto di risparmio a bilancio). Il presidente Malagò non ha smentito l'affare "non posso dire né sì, né no" e i contatti con Maldini stanno andando avanti anche in queste ore per arrivare a una quadra che entro domani possa essere ufficializzata.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.