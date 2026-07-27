Nuovo Ct dell'Italia, sale l'idea Thiago Motta: perché l'ex allenatore della Juventus potrebbe mettere d'accordo tutti

Dopo lo stop alla trattativa per Andrea Pirlo con tanto di caso politico e mediatico, la Figc sta provando nuovamente a compattarsi all'interno del nuovo progetto tecnico e che possa portare entro domani alla scelta del nuovo Commissario Tecnico. E in queste ore, riporta la Gazzetta dello Sport, è emerso il nome di Thiago Motta per cui sono in corso in questi istanti dei colloqui serrati fra Maldini e Malagò.



