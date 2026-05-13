Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Florentino Perez
Leonardo Gualano

Nuovo attacco di Florentino Perez al Barcellona: "Nulla a che fare con un club che ha pagato gli arbitri"

LaLiga
Real Madrid
Barcellona

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, lancia la sfida al Barcellona: "Se vogliono farmi causa lo facciano, noi abbiamo un dossier di 500 pagine".

Pubblicità

Florentino Perez protagonista assoluto delle ultime giornate. Il presidente del Real Madrid, dopo aver annunciato nella giornata di martedì la decisione di indire nuove elezioni per la presidenza, ha attaccato pesantemente il Barcellona ricordando il 'Caso Negreira'.

Il numero uno dei Blancos, ha lanciato vere e proprie accuse contro il club Blaugrana, arrivando anche a dire che nel corso degli anni sono stati ben sette i campionati che sono stati sottratti al suo club in maniera non regolare.

Parole le sue che hanno spinto il Barça a comunicare che i suoi legali stavano valutando se e come agire, ma lo stesso Florentino Perez, parlando mercoledì sera a ‘El Chiringuito', non solo ha invitato il club catalano a fargli causa, ma ha anche rincarato la dose.

  • "IL BARCELLONA MI FACCIA CAUSA"

    "Il Barcellona starebbe pensando di farmi causa? Se pensano di doverci fare causa, farebbero benissimo a farlo. Non avevo sentito parlare del caso Negreira fino a tre anni fa e il primo a presentarsi come parte lesa è stato il Real Madrid. Poi ho capito che il Barcellona da più di vent'anni pagava gli arbitri. La prossima settimana presenteremo alla UEFA un dossier di 500 pagine relativo a tutti questi anni, parliamo di una documentazione molto importante. Abbiamo fatto il resoconto di tutti i punti che si sono stati palesemente sottratti, solo quest'anno sono stati tra i 16 e i 18".

    • Pubblicità

  • "NON PARLO CON CLUB CHE PAGANO GLI ARBITRI"

    "Le relazioni con il Barcellona sono completamente rotte. Non voglio avere nulla a che fare con un club che ha pagato gli arbitri per due decenni. Voglio che la giustizia agisca".


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "UNA CAMPAGNA CONTRO IL REAL MADRID"

    "Il Real non vince da due anni? Siamo arrivati a svalutare quello che abbiamo fatto. L'anno scorso abbiamo vinto la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. Siamo all'assurdo, c'è una campagna orchestrata contro il Real Madrid. E' di fronte a tutto questo che ho deciso di indire nuove elezioni. Quest'anno le cose non sono andate come volevamo, ma l'origine di tutto è il Mondiale per Club. Non siamo riusciti a recuperare dal punto di vista fisico".

  • "NON HO PARLATO CON MOURINHO"

    "Se mi piace Mourinho? Mi piacciono tutti gli allenatori. Con lui non ho parlato, non l'ho fatto nemmeno quando è venuto qui con il Benfica per la Champions League".


  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Real Betis crest
Real Betis
BET