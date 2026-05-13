Nuovo attacco di Florentino Perez al Barcellona: "Nulla a che fare con un club che ha pagato gli arbitri"

"Il Barcellona starebbe pensando di farmi causa? Se pensano di doverci fare causa, farebbero benissimo a farlo. Non avevo sentito parlare del caso Negreira fino a tre anni fa e il primo a presentarsi come parte lesa è stato il Real Madrid. Poi ho capito che il Barcellona da più di vent'anni pagava gli arbitri. La prossima settimana presenteremo alla UEFA un dossier di 500 pagine relativo a tutti questi anni, parliamo di una documentazione molto importante. Abbiamo fatto il resoconto di tutti i punti che si sono stati palesemente sottratti, solo quest'anno sono stati tra i 16 e i 18".