Nuovo attacco di Florentino Perez al Barcellona: "Nulla a che fare con un club che ha pagato gli arbitri"

Florentino Perez protagonista assoluto delle ultime giornate. Il presidente del Real Madrid, dopo aver annunciato nella giornata di martedì la decisione di indire nuove elezioni per la presidenza, ha attaccato pesantemente il Barcellona ricordando il 'Caso Negreira'.
Il numero uno dei Blancos, ha lanciato vere e proprie accuse contro il club Blaugrana, arrivando anche a dire che nel corso degli anni sono stati ben sette i campionati che sono stati sottratti al suo club in maniera non regolare.
Parole le sue che hanno spinto il Barça a comunicare che i suoi legali stavano valutando se e come agire, ma lo stesso Florentino Perez, parlando mercoledì sera a ‘El Chiringuito', non solo ha invitato il club catalano a fargli causa, ma ha anche rincarato la dose.