I biancocelesti, che rischiano di perdere Felipe Anderson a fine stagione, hanno deciso di acquistare subito un altro attaccante.

Acquisto last minute per la Lazio che chiuderà il calciomercato di gennaio con un colpo per l'attacco.

In questa stagione, d'altronde, i biancocelesti stanno faticando in zona goal anche se non soprattutto per i problemi fisici occorsi a Ciro Immobile.

Inoltre a fine stagione la Lazio potrebbe perdere Felipe Anderson, il cui contratto in scadenza non è ancora stato rinnovato.

Ma chi sarà il nuovo attaccante della Lazio?