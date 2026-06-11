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Ruben Amorim Manchester UnitedGetty
Redazione Goal

Nuovo allenatore Milan: Glasner è sempre più vicino, ma i rossoneri hanno sondato anche Amorim

Milan
R. Amorim
Calciomercato
Manchester United
O. Glasner
R. Rangnick

Prosegue il casting dei rossoneri per la panchina nonostante un'intesa di massima con l'allenatore austriaco ex Crystal Palace. Contatti anche col portoghese Amorim.

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Il Milan ha trovato una sorta d'intesa con Oliver Glasner per un contratto biennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus e un'opzione per un altro anno in più.


L'allenatore austriaco ex Crystal Palace è il principale candidato a prendere il posto dell'esonerato Massimiliano Allegri (già prenotato dal Napoli per il dopo Antonio Conte), ma il club rossonero prosegue nel casting per la panchina.


  • SENTITO AMORIM

    La Gazzetta dello Sport scrive che il patron Gerry Cardinale e i suoi uominida oltre due settimane mettono insieme colloqui e videocall a ripetizione: l'ultimo con Ruben Amorim, tecnico portoghese ex Sporting Lisbona reduce dall'infelice esperienza al Manchester United.


    È un candidato? Come tanti altri - il ct argentino degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino è già stato sentito due volte dagli uomini RedBird - ma non in primissima fila.

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  • PRIMA IL DIRIGENTE

    La linea del Milan è quella di nominare prima un direttore dell'area tecnica e solamente dopo l'allenatore.

    In questo senso il ct tedesco dell'Austria, Ralf Rangnick è il nome forte per il ruolo già da un po' di tempo, ma dopo l’incontro con Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic di nove giorni fa a Vienna non si è arrivati ancora a dama.


    Anzi, le due parti al momento sono ancora ferme lì. Il Milan ha qualche dubbio sulle tempistiche e sulla linea poco flessibile del “Professor”, come lo chiamano in patria.

    A sua volta Rangnick - abituato a comandare su praticamente tutti gli aspetti sportivi di un club - teme ingerenze sul suo lavoro e promesse mancate. Così, il matrimonio non è così scontato come pareva qualche giorno fa, benché sia ancora la candidatura più vigorosa tra quelle emerse. Rangnick, tra l’altro, ha già sul piatto l’offerta della federazione austriaca per rimanere sulla panchina della nazionale.

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