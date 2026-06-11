Nuovo allenatore Milan: Glasner è sempre più vicino, ma i rossoneri hanno sondato anche Amorim

La linea del Milan è quella di nominare prima un direttore dell'area tecnica e solamente dopo l'allenatore.

In questo senso il ct tedesco dell'Austria, Ralf Rangnick è il nome forte per il ruolo già da un po' di tempo, ma dopo l’incontro con Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic di nove giorni fa a Vienna non si è arrivati ancora a dama.





Anzi, le due parti al momento sono ancora ferme lì. Il Milan ha qualche dubbio sulle tempistiche e sulla linea poco flessibile del “Professor”, come lo chiamano in patria.

A sua volta Rangnick - abituato a comandare su praticamente tutti gli aspetti sportivi di un club - teme ingerenze sul suo lavoro e promesse mancate. Così, il matrimonio non è così scontato come pareva qualche giorno fa, benché sia ancora la candidatura più vigorosa tra quelle emerse. Rangnick, tra l’altro, ha già sul piatto l’offerta della federazione austriaca per rimanere sulla panchina della nazionale.