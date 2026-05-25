Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Allegri, da Italiano a Xavi

Il tormentone sul futuro di Allegri non ha fatto in tempo a diventare tale, visto l'esonero ufficiale arrivato il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League. Quello vero, invece, è cominciato dopo le 18:00 del 25 maggio, ovvero subito dopo l'annuncio del Milan: chi sarà il nuovo tecnico che vivrà San Siro da protagonista?

Per ora il Milan non ha preso alcuna decisione, intento a raccogliere i cocci dopo il flop stagionale che ha portato al quadruplo saluto di Allegri, Moncada, Furlani e Tare.

Le valutazioni di RedBird coinvolgono allenatori italiani presenti in Serie A, sotto contratto e che hanno appena annunciato il saluto al proprio club, nonchè tecnici esteri fermi da una stagione o pronti ad una nuova avventura, magari proprio in Italia e in particolare sulla sponda rossonera di Milano.