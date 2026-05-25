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Francesco Schirru

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Allegri, da Italiano a Xavi

Calciomercato
Milan

Si apre un nuovo capitolo per il Milan dopo l'ufficiale esonero di Allegri, che ha lasciato la squadra rossonera al pari di Furlani, Moncada e Tare.

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Il tormentone sul futuro di Allegri non ha fatto in tempo a diventare tale, visto l'esonero ufficiale arrivato il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League. Quello vero, invece, è cominciato dopo le 18:00 del 25 maggio, ovvero subito dopo l'annuncio del Milan: chi sarà il nuovo tecnico che vivrà San Siro da protagonista?

Per ora il Milan non ha preso alcuna decisione, intento a raccogliere i cocci dopo il flop stagionale che ha portato al quadruplo saluto di Allegri, Moncada, Furlani e Tare.

Le valutazioni di RedBird coinvolgono allenatori italiani presenti in Serie A, sotto contratto e che hanno appena annunciato il saluto al proprio club, nonchè tecnici esteri fermi da una stagione o pronti ad una nuova avventura, magari proprio in Italia e in particolare sulla sponda rossonera di Milano.

  • L'IDEA ITALIANO

    Vincenzo Italiano, ex tecnico della Fiorentina e attuale mister del Bologna, è tra le opzioni più chiaccherate delle ultime ore.

    Dopo aver fatto benissimo con i viola e con i rossoblù, quest'ultimi portati alla vittoria della Coppa Italia lo scorso anno, Italiano è finito nel mirino delle squadre che avranno un nuovo allenatore nella prossima annata, ovvero Napoli e Milan.

    "Futuro? In settimana ci vedremo con la società" ha detto Italiano dopo l'ultimo turno di Serie A.

    La sensazione è che lascerà Bologna per allenare il Napoli in Champions o il Milan in Europa League, con gli azzurri però che sembrerebbero maggiormente direzionati verso Allegri.

    Sempre relativamente alla Serie A, rimane in piedi anche l'ipotesi Palladino, un'idea che non sembra però scaldare più di tanto la società rossonera.

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  • LE PISTE ESTERE

    Riguardo ai tecnici stranieri liberi e nel calderone dei nomi per il post Allegri, si fa soprattutto il nome di Xavi, così come quello di Iraola.

    Il tecnico catalano non ha allenato nell'ultima annata dopo aver lasciato il Barcellona, mentre Iraola ha guidato il Bournemouth alla prima storica Europa League concludendo in ciclo in città.

    Sempre dall'estero si fa il nome di Marco Silva, tecnico che non ha ancora chiarito il proprio futuro, riguardante una conferma al Fulham o meno.

    Tra i tre, qualora si puntasse ad un allenatore straniero, Xavi sarebbe ampiamente in vantaggio, anche visto la stima di Ibrahimovic (ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona) nei suoi confronti.


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  • IL 'SOGNO' CONTE

    I tifosi del Milan non hano dubbi su chi preferirebbero vedere sulla panchina rossonera: Antonio Conte. Il saluto a Napoli è stato sancito in attesa dell'ufficialità completa da parte della società partenopea, ma il futuro del ct sembrerebbe essere la Nazionale azzurra, nonostante lo stesso mister pugliese abbia frenato sul suo ritorno alla guida dell'Italia.

    Conte è un maestro nel vincere la Serie A e il Milan lo sa benissimo, ma bisognerà capire se ha già deciso di optare nuovamente per una Nazionale o vivere ancora il campionato italiano dopo averlo vinto con Juventus, Inter e Napoli.

    In teora Conte sarebbe la prima scelta assoluta, ma tra costi elevati e la questione Nazionale il 'sogno' sembra sospeso nell'aria e senza buone chances di successo. Almeno per ora.

  • LA NOTA DEL MILAN

    Nell'annunciare ufficialmente la conclusione del rapporto con Allegri, Tare, Moncada e Furlani, il Milan ha anche spiegato come una decisione sul nuovo allenatore e i dirigenti che faranno parte della società nel 2026/2027 arriverà prossimamente:

    "Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".

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