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World Cup Gianni InfantinoGetty
Antonio Torrisi

Nuove regole ai Mondiali 2026: cosa cambia con il VAR, con i cartellini, con le sostituzioni e le modifiche volute da IFAB e FIFA

Coppa del Mondo

Nel corso della Coppa del Mondo 2026 sarà possibile mettere in pratica il nuovo regolamento varato da FIFA e IFAB: tante novità, dall'intervento del VAR per i doppi cartellini gialli alle perdite di tempo.

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Siete pronti alla rivoluzione? Se, da un lato, i Mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico generano non poca curiosità per il debutto del nuovo format a 36 squadre, dall'altro c'è anche grande attesa per quelle che saranno le nuove regole volute sia dalla FIFA che dall'IFAB.

Sì, perché il Mondiale del 2026 potrebbe compiere un primo grande step nell'ottica di una più generale rivoluzione del regolamento, a partire da otto modifiche che, come detto, verranno attuate già nel corso delle settimane del torneo.

Ma quali sono le nuove regole che verranno applicate ai Mondiali del 2026? Dal VAR alle perdite di tempo, fino alla sospensione delle partite per... fulmini. Approfondiamole insieme.

  • NUOVE REGOLE MONDIALI 2026: LE SOSTITUZIONI IN 10 SECONDI

    Partiamo da un presupposto: uno di principali obiettivi di FIFA e IFAB (che, ricordiamo, è l'International Football Association Board, ovvero l'organismo che stabilisce le regole del calcio) è quello di ridurre le perdite di tempo.

    Per questo motivo ai Mondiali 2026 verrà applicata la regola dei 10 secondi per le sostituzioni: un giocatore che viene sostituito avrà massimo 10 secondi per lasciare il campo dal punto più vicino, altrimenti chi deve subentrare dovrà aspettare un minuto e, ovviamente, la prima interruzione di gioco prima di fare il suo ingresso.

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  • NUOVE REGOLE MONDIALI 2026: COSA SUCCEDE SE SI RITARDA UN RINVIO O UNA RIMESSA

    Ma quella dei 10 secondi non è la sola regola per combattere le perdite di tempo: se, ad esempio, ai Mondiali un portiere ritarda un rinvio dal fondo, l'arbitro di turno farà partire un conteggio di 5 secondi. Se si sforano i 5 secondi verrà concesso un calcio d'angolo alla squadra avversaria.

    Analogamente, se un giocatore tarda a rimettere in gioco il pallone con le mani, da una rimessa laterale, l'arbitro farà partire un conteggio di 5 secondi che, se sforati, porterà a un cambio rimessa.

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  • Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty

    NUOVE REGOLE MONDIALI 2026: IL VAR PUÒ INTERVENIRE SUI DOPPI GIALLI

    Ed eccoci a uno dei temi più chiacchierati nel corso della passata Serie A: il check del VAR in caso di espulsione per doppia ammonizione.

    Ovviamente la mente va a Inter-Juventus di febbraio e all'espulsione di Kalulu per la simulazione di Bastoni: in quel caso il VAR, da regolamento, non poteva intervenire. Adesso, con le nuove regole dei Mondiali 2026, può farlo e annullare il secondo giallo.

  • NUOVE REGOLE MONDIALI 2026: ALTRE MODIFICHE AL VAR

    Quella dei doppi gialli non sarà la sola modifica che FIFA e IFAB hanno applicato al regolamento per quel che riguarda il VAR: quest'ultimo potrà intervenire in caso di errore nell'assegnazione di un cartellino (giallo o rosso) a un giocatore, ovvero in caso di scambio di persona da parte dell'arbitro.

    Ma il VAR potrà intervenire anche in caso di calcio d'angolo concesso erroneamente (chiarito solo se non sarà necessario interrompere il gioco e grazie ai replay) e, punto molto importante, potrà sanzionare le infrazioni anche quando avvengono a gioco fermo.





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  • NUOVE REGOLE MONDIALI 2026: LE NUOVE ESPULSIONI

    Importanti sono anche le regole per le espulsioni: se un giocatore si porta la mano alla bocca per nascondere il labiale, l'arbitro può espellerlo, dai Mondiali del 2026.

    E questo può accadere sia che il giocatore si rivolga a un altro giocatore in campo (compagno o avversario), sia che si rivolga all'arbitro: l'obiettivo è semplice, evitare episodi di discriminazione.

    Una parentesi la rivolgiamo anche a un evento che, in Serie A, è già accaduto in passato: ricordate Cassano in Catania-Sampdoria dell'ottobre del 2007? Sì, quello in cui il giocatore si "autosostituì" lasciando il campo. Ecco, se lo avesse fatto ai Mondiali del 2026, e se lo avesse fatto per protesta, sarebbe stato espulso, stando al nuovo regolamento FIFA e IFAB.

  • NUOVE REGOLE MONDIALI 2026: COSA SUCCEDE SE UN GIOCATORE SI INFORTUNA

    Le nuove regole dei Mondiali 2026 riguardano anche i giocatori infortunati: ovviamente quelli destinati a continuare la partita, sia chiaro.

    Se un calciatore si fa male, può essere medicato fuori dal rettangolo di gioco, ma deve aspettare almeno un minuto prima di rientrare in gara.

    Queste le modifiche al regolamento per la Coppa del Mondo del 2026: un passo verso il futuro.

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