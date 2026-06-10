Nuove regole ai Mondiali 2026: cosa cambia con il VAR, con i cartellini, con le sostituzioni e le modifiche volute da IFAB e FIFA

Siete pronti alla rivoluzione? Se, da un lato, i Mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico generano non poca curiosità per il debutto del nuovo format a 36 squadre, dall'altro c'è anche grande attesa per quelle che saranno le nuove regole volute sia dalla FIFA che dall'IFAB.
Sì, perché il Mondiale del 2026 potrebbe compiere un primo grande step nell'ottica di una più generale rivoluzione del regolamento, a partire da otto modifiche che, come detto, verranno attuate già nel corso delle settimane del torneo.
Ma quali sono le nuove regole che verranno applicate ai Mondiali del 2026? Dal VAR alle perdite di tempo, fino alla sospensione delle partite per... fulmini. Approfondiamole insieme.