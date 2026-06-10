Nuove regole ai Mondiali 2026: cosa cambia con il VAR, con i cartellini, con le sostituzioni e le modifiche volute da IFAB e FIFA

Importanti sono anche le regole per le espulsioni: se un giocatore si porta la mano alla bocca per nascondere il labiale, l'arbitro può espellerlo, dai Mondiali del 2026.

E questo può accadere sia che il giocatore si rivolga a un altro giocatore in campo (compagno o avversario), sia che si rivolga all'arbitro: l'obiettivo è semplice, evitare episodi di discriminazione.

Una parentesi la rivolgiamo anche a un evento che, in Serie A, è già accaduto in passato: ricordate Cassano in Catania-Sampdoria dell'ottobre del 2007? Sì, quello in cui il giocatore si "autosostituì" lasciando il campo. Ecco, se lo avesse fatto ai Mondiali del 2026, e se lo avesse fatto per protesta, sarebbe stato espulso, stando al nuovo regolamento FIFA e IFAB.