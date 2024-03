Il fuoriclasse francese è stato escluso dall’undici iniziale della sfida con il Reims: è già la terza volta in un mese.

Quello che sta vivendo Kylian Mbappé è senza ombra di dubbio il momento più particolare della sua carriera.

Nelle ultime settimane infatti ha trovato sempre meno spazio nel PSG e anche in occasione della sfida con il Reims valida per il venticinquesimo turno di Ligue 1, è stato costretto ad accomodarsi inizialmente in panchina.

Il suo nome infatti non è stato inserito da Luis Enrique nella lista dei titolari ed il suo posto in attacco è stato preso da Gonçalo Ramos.