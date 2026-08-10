Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Diaby Al IttihadGetty
GOAL

Nuova offerta dell'Inter per Diaby: la strategia per superare la concorrenza del Bayer Leverkusen

Calciomercato
Inter
Serie A
M. Diaby

I nerazzurri preparano una nuova proposta per l'esterno dell'Al Ittihad.

Pubblicità

L'Inter non molla la presa su Moussa Diaby.

I nerazzurri sono ancora in cerca dell'esterno destro per rimpiazzare Denzel Dumfries, andato al Real Madrid. Sfumati, per motivi diversi, Palestra e Khalaili, la dirigenza ha sondato altre piste: una di queste porta a Diaby, per cui l'Inter aveva già formulato un'offerta che non aveva convinto l'Al Ittihad, proprietaria del cartellino.

Da Viale della Liberazione sarebbe - ora - in arrivo una nuova proposta per provare a battere sul tempo il Bayer Leverkusen, che non ha ancora ricevuto il sì del giocatore.

  • LA SITUAZIONE

    L'Inter aveva già recpapitato un'offerta da 18 milioni più il cartellino di Asllani per convincere l'Al Ittihad. La proposta, però, non aveva soddisfatto gli arabi che, intanto, hanno registrato il forte interesse del Bayer Leverkusen, che avrebbe messo sul piatto 30 milioni per il club e 6 all'anno per il calciatore.

    Al momento, però, Diaby non ha ancora accettato la destinazione tedesca: per questo motivo la dirigenza nerazzurra starebbe preparando una nuova proposta, come riportato da Gianluca Di Marzio.

    • Pubblicità

  • LA NUOVA OFFERTA

    Non si conoscono ancora i contorni della nuova offerta, ma l'Inter, che aveva messo sul piatto per Khalaili 25 milioni di euro più bonus, potrebbe dirottare questo budget su Diaby, alzando quindi la proposta rispetto ai 18 milioni offerti inizialmente uniti al cartellino di Asllani.

    Bisognerà, inoltre, capire se i nerazzurri cercheranno nuovamente di inserire il cartellino dell'albanese, fuori dal progetto di Cristian Chivu e in cerca di una nuova sistemazione dopo l'anno di prestito al Torino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • E L'INGAGGIO

    All'Al Ittihad Diaby guadagna circa 15 milioni di euro più i bonus. Il calciatore, però, è consapevole del fatto che per tornare in Europa deve abbassare le pretese e, per questo motivo, potrebbe accettare uno stipendio da circa 6 milioni all'anno, gli stessi offerti dal Bayer.

    Si tratterebbe comunque di una cifra importante, che lo porterebbe subito a essere tra i calciatori con lo stipendio più alto nella rosa dell'Inter, dietro a Lautaro Martinez (9 milioni), Nicolò Barella (6,5 milioni) e Hakan Calhanoglu (6,5 milioni) e al pari di Marcus Thuram.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Inter crest
Inter
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET