Nuova offerta dell'Inter per Diaby: la strategia per superare la concorrenza del Bayer Leverkusen

L'Inter non molla la presa su Moussa Diaby.

I nerazzurri sono ancora in cerca dell'esterno destro per rimpiazzare Denzel Dumfries, andato al Real Madrid. Sfumati, per motivi diversi, Palestra e Khalaili, la dirigenza ha sondato altre piste: una di queste porta a Diaby, per cui l'Inter aveva già formulato un'offerta che non aveva convinto l'Al Ittihad, proprietaria del cartellino.

Da Viale della Liberazione sarebbe - ora - in arrivo una nuova proposta per provare a battere sul tempo il Bayer Leverkusen, che non ha ancora ricevuto il sì del giocatore.