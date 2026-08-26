Nuova offerta del Galatasaray per Rafael Leao: proposti 45 milioni di euro più bonus al Milan

L'Aston Villa che fa? Per il momento non è fuori dai giochi. Dopo aver perso Konsa, diventato un difensore dell'Arsenal, Tielemans, acquistato dal Manchester United, e Rogers, che ha scelto il Chelsea, nelle prossime ore il club inglese saluterà Watkins, che ha detto sì all'Arabia Saudita (l'Al Hilal di Simone Inzaghi è in pole position). Tradotto, ha i soldi per arrivare a Leao, per vivere un finale di mercato da protagonista. Di certo Emery vuole almeno due giocatori offensivi: sul taccuino Mateta del Crystal Palace, Nicolas Jackson del Chelsea e proprio il portoghese. Ma non può tergiversare troppo, è quasi ora di scegliere.