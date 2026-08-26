Sono ore decisive per il futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, tornato ad allenarsi con il resto del gruppo in vista della sfida interna di campionato contro il Venezia, in programma venerdì alle 20.45, continua a rimanere sulla lista dei partenti. Su di lui sono due i club in prima fila, il Galatasaray e l'Aston Villa, con il Tottenham defilato. La novità di oggi - secondo quanto riporta il giornalista turco esperto di calciomercatoYağız Sabuncuoğlu - è la nuova proposta dei giallorossi di Istanbul, che hanno offerto al Milan 45 milioni di euro più bonus per il cartellino dell'ex Lille.
Nuova offerta del Galatasaray per Rafael Leao: proposti 45 milioni di euro più bonus al Milan
IN ATTESA DEL SI' DEL MILAN
Il Milan per il momento non conferma l'offerta, ma di certo la trattativa è in piedi. Il Galatasaray è a conoscenza della posizione del Milan, sa che la richiesta continua a essere 50 milioni di euro e sta provando ad avvicinarsi alla cifra inserendo nell'affare dei bonus facilmente raggiungibili. Il club turco spera di ricevere un sì come risposta: con Leao non ci sono problemi, c'è già l'intesa con il giocatore per un contratto di 4 anni a 12 milioni di euro a stagione.
L'ASTON VILLA IN CORSA
L'Aston Villa che fa? Per il momento non è fuori dai giochi. Dopo aver perso Konsa, diventato un difensore dell'Arsenal, Tielemans, acquistato dal Manchester United, e Rogers, che ha scelto il Chelsea, nelle prossime ore il club inglese saluterà Watkins, che ha detto sì all'Arabia Saudita (l'Al Hilal di Simone Inzaghi è in pole position). Tradotto, ha i soldi per arrivare a Leao, per vivere un finale di mercato da protagonista. Di certo Emery vuole almeno due giocatori offensivi: sul taccuino Mateta del Crystal Palace, Nicolas Jackson del Chelsea e proprio il portoghese. Ma non può tergiversare troppo, è quasi ora di scegliere.
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