Nuova occasione per Correa: in Inter-Genoa potrebbe partire dal 1' al fianco di Lautaro

L'attaccante argentino è in ballottaggio per una maglia dal 1' contro il Genoa viste le condizioni non ottimali di Thuram: possibile chance per lui.

L'Inter ha bisogno di ritrovare le certezze che in questo mese di febbraio sono leggermente venute meno. Una sola vittoria in quattro partite di campionato, con due sconfitte (contro Fiorentina e Juventus) e il pareggio nel derby, ha negato ai nerazzurri il sorpasso in classifica sul Napoli, nonostante il rallentamento di quest'ultima. Contro il Genoa c'è bisogno sia di una prestazione convincente che dei tre punti: Simone Inzaghi però deve fare i conti con le condizioni non ottimali di alcuni dei suoi giocatori, tra cui Marcus Thuram. L'articolo prosegue qui sotto Al posto dell'attaccante francese potrebbe esserci una nuova occasione dal 1' per Joaquin Correa, che non gioca titolare da diversi mesi: l'attaccante argentino, però, non vede l'ora di mettersi positivamente in mostra.